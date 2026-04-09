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'Caso mascarillas'

'Miss Asturias' revela cómo comenzó a trabajar en Logirail en 2019: "Estaba llorando contando mi situación personal a mis compañeras, Ábalos me escuchó y me dijo que le contase por lo que estaba pasando"

Durante el segundo día en el juicio por el 'caso mascarillas', Claudia Montes detalló que tenía una "relación virtual con Ábalos" y desconocía si el exministro "le enchufó o no" en Logirail, filial de Renfe.

Imagen de Claudia Montes

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Hoy en el juicio por el 'caso mascarillas' declara Carmen Pano, una mujer que afirmó haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE de Ferraz. Durante el miércoles, la que fuera Miss Asturias, Claudia Montes, declaró en el Tribunal Supremo.

Claudia Montes pertenece al "círculo personal" del exministro y trabajó en la empresa Logirail, filial de Renfe, entre 2019 y 2022, aunque no esclareció si entró en la empresa como "enchufada".

La que fue Miss Asturias confirmó conocer a dos de los acusados, Koldo García y José Luis Ábalos, con los cuales "actualmente" no mantiene ninguna relación, pero en el pasado tuvo una "amistad" con el exministro de Transportes. Esa relación se inicia tras un mitin en Gijón en mayo de 2019 y después se convirtió en una "relación virtual, mensajes por WhatsApp".

"El hermano de Koldo me dirigió una mirada que no me ha gustado nada"

Antes de entrar a declarar, Montes aseguró "estar tranquila", pero "sin ganas de ver a Ábalos. Además, detalló tener "miedo de que Koldo le intimide con la mirada".

A la salida del Tribunal Supremo, Juan Rodríguez, reportero de Espejo Público, pudo hablar con ella. La abogada de Claudia Montes ha detallado que "ha estado muy tranquila", algo que Claudia también ha confirmado.

Asimismo, Claudia Montes ha revelado que a "Koldo no lo ha visto en ningún momento, su hermano Joseba le dirigió una mirada que no le gustó nada y a Ábalos le miró y le ha visto triste".

La que fue Miss Asturias ha recordado el momento en el que conoció al exministro de Transportes. Tal y como ha asegurado le conoció en "un mitin que realizó en Asturias". Precisamente, ese mismo día le contó su situación personal: "Ese día estaba contando mi situación a mis compañeras, Ábalos estaba detrás, me escuchó y me dijo que le contase la situación por la que estaba pasando".

Aunque Montes es consciente de que Ábalos y Koldo pudieron mover hilos para que ella trabajase en Logirail, ha asegurado que en ningún momento nadie le dijo "oye, te he enchufado".

"Que la vergüenza la soporten los que han protagonizado esta situación"

Tras escuchar su declaración, Chema Crespo ha pedido que esto "acabe pronto y que lo haga con las condenas correspondientes". Asimismo, exige que "la vergüenza la soporten los que han protagonizado esta situación".

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