¿Ha mentido el hermano de Koldo en el juicio?: "Sabía que en el sobre dominicano había 10.000 dólares porque le envía una foto a Koldo"

Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, y Joseba García, hermano de Koldo, declararon el martes por el 'caso mascarillas'. La relación entre los dos testigos era "de buenos compañeros" y así lo relató el hermano de Koldo. Tanto es así que ha revelado que "tenía las llaves de su casa cuando se iba de viaje, cuidaba a su gato" e incluso, le ayudó a rellenar los partes de trabajo en la empresa pública Ineco y en la que ambos estaban empleados.

Como aseguró en dicho juicio, conoce a Jésica "de Ineco, pero ni la contraté ni solicité su contratación. Éramos compañeros de trabajo, ni su jefe ni su superior".

En su declaración, Joseba García admitió haber acudido en dos ocasiones a la sede socialista de Ferraz a recoger unos sobres con dinero y también reconoció haber viajado a República Dominicana para recoger unos documentos que le pidió Aldama. Según detalló García, no sabe cuál era el contenido del sobre porque "nunca lo abrió".

No obstante, se han encontrado pruebas que desmontan la versión del hermano de Koldo. Según desvela Arturo Criado, subdirector de El Español, Koldo faltó a la verdad al asegurar que desconocía el contenido del denominado 'sobre dominicano'.

"Joseba sabía que había 10.000 dólares en el sobre"

Arturo Criado ha explicado que "hay una foto con la que se comprueba que Joseba va en diciembre de 2021 a República Dominicana a recoger esos documentos que le había pedido Aldama y abre ese sobre". Por tanto, "sí sabía lo que había en el sobre y conocía que había 10.000 dólares". De hecho, tras recoger el sobre, Joseba hace una anotación de los billetes que cuenta en el sobre y le manda una imagen a Koldo.

Tras recibir la foto, Koldo le pide que lo borre, Joseba borra la imagen, pero también se lo envía a la que fue mujer de Koldo, Patricia Úriz. Como la imagen estuvo en al menos tres dispositivos móviles, pudo ser recuperada.

"Faltar a la verdad en el Tribunal Supremo puede conllevar penas de uno a tres años de prisión"

Joseba García estaba citado en el juicio como testigo, es decir, estaba obligado a decir la verdad. Pero, ¿Qué pasa si ha mentido durante su declaración?

La abogada Beatriz de Vicente ha asegurado que "en el trámite de conclusiones pueden decir que se deduzca el testimonio contra un testigo porque ha faltado a la verdad". En esta causa, faltar a la verdad en el Tribunal Supremo puede conllevar penas "de uno a tres años de prisión".

De Vicente asegura que podría haberse "acogido a su derecho a no declarar" y considera que se "podría abrir una causa contra él por falso testimonio".

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