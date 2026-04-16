Rifirrafe entre Chema Crespo y Paco Marhuenda por la regularización de inmigrantes: "Lo del sanchismo es una cosa insoportable. Es una vergüenza"

La regularización de migrantes está dando de qué hablar desde el día de su aprobación. Por un lado, el presidente del Gobierno ha celebrado esa regularización de migrantes y lo ha hecho a través de una carta a la ciudadanía.

En dicha carta, Sánchez detalla que "es un acto de normalización" reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles y construyen una "España rica, abierta y diversa". Asimismo, ha señalado que este proceso es "una necesidad para este país", ya que España está envejeciendo.

Muy distintas son las declaraciones del líder del principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que la regularización de "más de medio millón de migrantes irregulares" es "inhumana, injusta, insegura e insostenible". Además, ha detallado que "la gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas".

Vox también ha respondido al decreto de regularización de inmigrantes. El partido liderado por Santiago Abascal ha pegado alrededor de 2.000 carteles en varios barrios de Madrid. Carteles como "¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración tiene consecuencias", "¿Ya no reconoces tu barrio?", "todos los partidos menos Vox quieren traer a cientos de miles de inmigrantes" o "¿Cita sanitaria en seis meses?" se encuentran en diferentes zonas de la capital.

"Son miles de personas las que nos vienen a salvar el culo. Identificar esto con la delincuencia es criminal"

Precisamente, este tema ha sido objeto de debate en Espejo Público. Según Chema Crespo, "ha habido regularizaciones en muchas ocasiones en nuestro país tanto del PP como del PSOE". Asimismo, Crespo lamenta "que Feijóo trate de enredarnos con los antecedentes policiales con los penales".

Además, detalla que son "miles las personas que nos vienen a salvar el culo y a limpiárnoslo" y asegura que "identificar esto con la delincuencia me parece criminal".

Para Cruz Sánchez de Lara, la foto que se hará Sánchez con los inmigrantes regularizados responde a "propaganda" y considera que es "una utilización con fines electoralistas", al igual que "lo de Vox es desmedido".

Para Paco Marhuenda, lo que se le hace al PP "es un desprecio" y esto es una "vergüenza". Asimismo, asegura que "lo del sanchismo es una cosa insoportable". Considera que la regularización de migrantes es una "barbaridad" y asegura que "un señor que no tiene mayoría en el Congreso hace cosas que no son normales".

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