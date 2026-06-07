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Daniela rompe a llorar en La Voz Kids tras su Audición: “Esto no quiere decir nada”

Los coaches de La Voz Kids animan a la talent después de que los nervios le jugaran una mala pasada sobre el escenario.

Daniela de La Voz Kids

Daniela rompe a llorar en La Voz Kids tras su Audición: “Esto no quiere decir nada”

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Celia Gil
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Cumplir el sueño de cantar en La Voz Kids era un momento muy especial para Daniela. La pequeña se subió al escenario para interpretar ‘Journey to the past’, la banda sonora de Anastasia, dispuesta a demostrar todo lo que había preparado para su Audición a ciegas.

Sin embargo, los nervios terminaron convirtiéndose en su gran rival. Aunque dio todo lo que tenía sobre el escenario, ningún coach pulsó el botón y la talent no pudo evitar derrumbarse al comprobar que no conseguiría entrar en ninguno de los equipos.

Lejos de quedarse únicamente con el resultado, los coaches quisieron transmitirle un importante mensaje de ánimo. “Esto no quiere decir nada”, le aseguró Ana Mena intentando levantarle el ánimo tras la actuación.

Antonio Orozco también quiso recordarle que los nervios forman parte del camino de cualquier artista. “Como les pasa a los grandes artistas, a veces nos ponemos nerviosos”, le explicó el coach antes de animarla a seguir persiguiendo su sueño después de su paso por La Voz Kids.

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