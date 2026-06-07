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El próximo sábado, los coaches completan sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz Kids

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan a su fin el próximo sábado. ¿Quiénes serán los últimos en entrar en el programa?

Ana Mena en La Voz Kids

El próximo sábado, los coaches completan sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

¡El tiempo ha pasado volando! Y es que falta solo una semana para las últimas Audiciones a ciegas de La Voz Kids en una gala que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones.

Si bien Antonio Orozco ya ha cerrado su equipo, a Ana Mena y a Edurne les quedan todavía tres talents respectivamente; mientras que Luis Fonsi únucamente podrá elegir a dos más. ¿Quiénes serán los niños que completarán cada uno de los equipos?

Los bloqueos finales ya se han podido ver en este primer avance de lo que está por llegar. Porque cada paso puede marcar un punto de inflexión en las estrategias de los coaches y ya no hay pie a errores.

¡No te lo pierdas! El próximo sábado, a las 22h, un nuevo programa de La Voz Kids en Antena 3.

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Sol de La Voz Kids

No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

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No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

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