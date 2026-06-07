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No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

La talent conquistó a Ana Mena y Orozco con ‘The ghost of you’, una actuación muy personal junto a su guitarra en el escenario de La Voz Kids.

Sol de La Voz Kids

No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

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Celia Gil
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Sol llegó al escenario de La Voz Kids dispuesta a defender una propuesta diferente. Acompañada de su guitarra, la talent interpretó ‘The Ghost of You’ de My Chemical Romance y consiguió destacar por su personalidad, sensibilidad y originalidad sobre el escenario.

La actuación fue creciendo poco a poco hasta convencer a Ana Mena y Antonio Orozco, que decidieron pulsar el botón al final de la canción. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando la propia talent descubrió que ambos coaches se habían girado por ella.

“¿Os habéis girado?”, preguntó completamente desconcertada al terminar de cantar, provocando las risas y la ternura de los presentes en el plató.

Durante la batalla por conseguirla, Ana Mena destacó especialmente la personalidad artística de Sol, mientras que Orozco quiso resumir lo que había sentido durante la actuación con una frase muy especial: “De alguna forma nos has iluminado a todos”. Una actuación diferente que terminó encontrando su recompensa en La Voz Kids.

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