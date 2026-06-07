La voz de esta talent completa el equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids: “Espectacular”

Pocos esperaban escuchar una canción de Mariah Carey en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids, pero Mariam llegó dispuesta a asumir el reto. La talent escogió ‘My All’, uno de los temas más exigentes de la artista estadounidense, y sorprendió a los coaches desde los primeros compases de la actuación.

La dificultad de la canción no pasó desapercibida para Luis Fonsi y Edurne, que fueron los primeros en pulsar el botón impresionados por la calidad vocal de la joven. Cuando la actuación llegaba a su final, Antonio Orozco también decidió girarse para entrar en la batalla por una de las voces más destacadas de la noche.

“Es la voz soñada, has estado espectacular”, le confesó Orozco tras escucharla cantar. Los tres coaches coincidieron en destacar el enorme potencial de Mariam y trataron de convencerla para incorporarla a sus equipos.

Finalmente, la talent tomó una decisión que tuvo un valor añadido para el coach almeriense: eligió a Antonio Orozco para continuar su aventura en La Voz Kids. Con esta incorporación, el coach se convierte en el primero de la edición en completar su equipo con los 14 talents.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas