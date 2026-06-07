La noche en la que Orozco cerró equipo y cambió el rumbo de las Audiciones de La Voz Kids

Con los equipos prácticamente completos, los coaches han tenido que medir cada decisión al detalle en una gala marcada por actuaciones emocionantes, historias de superación y algunas de las batallas más intensas de toda la edición.

La noche también ha dejado momentos para el recuerdo. Desde la increíble segunda oportunidad de Diego hasta el cierre del equipo de Antonio Orozco, pasando por bloqueos estratégicos, plenos inesperados y talents que han conseguido emocionar a los coaches con apenas unos acordes.

Cada vez quedan menos plazas y eso se ha notado sobre el escenario. Te contamos todo lo que ha pasado en la penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Antonio Orozco, primero en cerrar equipo esta edición

Antonio Orozco se ha convertido en el primer coach en cerrar oficialmente su equipo en La Voz Kids. El catalán completa sus 14 talents una gala antes del final de las Audiciones gracias a cuatro incorporaciones muy especiales: Diego, Ángela, Ainhoa y Mariam.

Diego protagonizó una de las historias más emocionantes de la temporada al regresar tras quedarse fuera y conseguir un espectacular pleno en su segunda oportunidad.

Ángela cumplió su sueño después de cuatro años intentando entrar en el programa, mientras que Ainhoa emocionó al coach interpretando una de sus canciones más especiales. La encargada de cerrar definitivamente el equipo fue Mariam, que deslumbró con una arriesgada versión de Mariah Carey.

Luis Fonsi se queda a solo dos voces de completar equipo

Luis Fonsi protagonizó una noche muy sólida y consiguió incorporar a tres nuevos talents: Mila, Martina y Claudia. Con estos fichajes, el puertorriqueño alcanza las 12 voces y afrontará la última gala de Audiciones con solo dos plazas disponibles.

La pequeña Mila emocionó a todos con apenas 7 años interpretando ‘Un mundo ideal’, Martina sorprendió con su versión de Olivia Rodrigo y Claudia dejó atrás su timidez para conquistar al coach con una actuación llena de energía. Fonsi sigue construyendo un equipo muy variado donde la emoción y la personalidad tienen un papel protagonista.

Ana Mena sigue apostando por la originalidad y la personalidad

Ana Mena continúa perfilando uno de los equipos más diferentes de la edición y esta noche consiguió incorporar a Lúa y Sol. Dos artistas con propuestas muy distintas que consiguieron llamar la atención de la coach desde el primer momento.

Lúa dejó sin palabras a los coaches con una potente interpretación de ‘Diamonds’ de Rihanna, mientras que Sol sorprendió con una actuación muy personal acompañada de su guitarra. Con estas incorporaciones, Ana alcanza los 11 talents y todavía dispone de tres plazas para la última noche de Audiciones.

Edurne se refuerza con grandes voces y mantiene opciones para la última gala

Edurne vivió una noche muy especial en la que sumó a Valeria, una de las voces más emotivas de la gala. La talent emocionó a la coach con una delicada versión de ‘Someone you loved’ de Lewis Capaldi que destacó por su madurez y capacidad para transmitir.

Además, la coach consiguió convencer a talents tan destacados como Diego, Hugo o Judith durante la noche, reforzando un equipo que sigue creciendo en sensibilidad y personalidad. Con 11 artists ya confirmados, Edurne afrontará la última gala de Audiciones con tres plazas todavía por completar.

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