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Resumen de la gala

La noche en la que Orozco cerró equipo y cambió el rumbo de las Audiciones de La Voz Kids

La penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha dejado claro que la competición entra en su fase más exigente.

CRÓNICA

La noche en la que Orozco cerró equipo y cambió el rumbo de las Audiciones de La Voz Kids

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Celia Gil
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Con los equipos prácticamente completos, los coaches han tenido que medir cada decisión al detalle en una gala marcada por actuaciones emocionantes, historias de superación y algunas de las batallas más intensas de toda la edición.

La noche también ha dejado momentos para el recuerdo. Desde la increíble segunda oportunidad de Diego hasta el cierre del equipo de Antonio Orozco, pasando por bloqueos estratégicos, plenos inesperados y talents que han conseguido emocionar a los coaches con apenas unos acordes.

Cada vez quedan menos plazas y eso se ha notado sobre el escenario. Te contamos todo lo que ha pasado en la penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Antonio Orozco, primero en cerrar equipo esta edición

Antonio Orozco se ha convertido en el primer coach en cerrar oficialmente su equipo en La Voz Kids. El catalán completa sus 14 talents una gala antes del final de las Audiciones gracias a cuatro incorporaciones muy especiales: Diego, Ángela, Ainhoa y Mariam.

Diego protagonizó una de las historias más emocionantes de la temporada al regresar tras quedarse fuera y conseguir un espectacular pleno en su segunda oportunidad.

Ángela cumplió su sueño después de cuatro años intentando entrar en el programa, mientras que Ainhoa emocionó al coach interpretando una de sus canciones más especiales. La encargada de cerrar definitivamente el equipo fue Mariam, que deslumbró con una arriesgada versión de Mariah Carey.

Mariam de La Voz Kids

La voz de esta talent completa el equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids: “Espectacular”

Luis Fonsi se queda a solo dos voces de completar equipo

Luis Fonsi protagonizó una noche muy sólida y consiguió incorporar a tres nuevos talents: Mila, Martina y Claudia. Con estos fichajes, el puertorriqueño alcanza las 12 voces y afrontará la última gala de Audiciones con solo dos plazas disponibles.

La pequeña Mila emocionó a todos con apenas 7 años interpretando ‘Un mundo ideal’, Martina sorprendió con su versión de Olivia Rodrigo y Claudia dejó atrás su timidez para conquistar al coach con una actuación llena de energía. Fonsi sigue construyendo un equipo muy variado donde la emoción y la personalidad tienen un papel protagonista.

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Ana Mena sigue apostando por la originalidad y la personalidad

Ana Mena continúa perfilando uno de los equipos más diferentes de la edición y esta noche consiguió incorporar a Lúa y Sol. Dos artistas con propuestas muy distintas que consiguieron llamar la atención de la coach desde el primer momento.

Sol de La Voz Kids

No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

Lúa dejó sin palabras a los coaches con una potente interpretación de ‘Diamonds’ de Rihanna, mientras que Sol sorprendió con una actuación muy personal acompañada de su guitarra. Con estas incorporaciones, Ana alcanza los 11 talents y todavía dispone de tres plazas para la última noche de Audiciones.

Edurne se refuerza con grandes voces y mantiene opciones para la última gala

Edurne vivió una noche muy especial en la que sumó a Valeria, una de las voces más emotivas de la gala. La talent emocionó a la coach con una delicada versión de ‘Someone you loved’ de Lewis Capaldi que destacó por su madurez y capacidad para transmitir.

Valeria de La Voz Kids

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Además, la coach consiguió convencer a talents tan destacados como Diego, Hugo o Judith durante la noche, reforzando un equipo que sigue creciendo en sensibilidad y personalidad. Con 11 artists ya confirmados, Edurne afrontará la última gala de Audiciones con tres plazas todavía por completar.

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Diego de La Voz Kids

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

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CRÓNICA

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Sol de La Voz Kids

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Daniela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

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Sol de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

Ainhoa
Actuación | Audiciones

La emoción desborda a Ainhoa al ver a Orozco girar su silla con ‘Mi héroe’

Ainhoa no podía creer lo que estaba pasando tras su actuación: ¡su "héroe" se dio la vuelta!

Lúa de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

La talent consiguió que Orozco, Fonsi y Ana Mena giraran su silla tras cantar ‘Diamonds’ en el escenario de La Voz Kids.

Claudia

De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids

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