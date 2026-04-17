Rifirrafe entre Afra Blanco y Paula Fraga por el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Deja de hacer demagogia. Lo de que eres de izquierdas háztelo mirar"

Más de 100 días después y una votación de investidurafallida, PP y Vox llegan a un acuerdo para que la candidata popular, María Guardiola gobierne la Junta de Extremadura durante "cuatro años".

Así lo indicaba ella misma que afirmaba que "por fin" han llegado "a un acuerdo, un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña". Asimismo, ha destacado que desde su partido están "muy satisfechos" con dicho acuerdo.

En concreto, este pacto contempla 61 puntos con 74 medidas. Entre las medidas detalladas en el acuerdo se incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico con competencias concretas. Según lo anunciado, la formación asumirá la vicepresidencia y áreas como familia, servicios sociales, agricultura, ganadería y medio natural.

También el líder de Vox, Santiago Abascal, celebraba haber llegado a un acuerdo en Extremadura. Tal y como detalló Abascal desde Granada, "la buena noticia es que en Extremadura va a haber un gobierno" y detalló que "a pesar de las diferencias, hemos conseguido llegar a un acuerdo".

"Podríamos estar ante una farsa que es una puñetera vergüenza"

Tanto el acuerdo entre PP y Vox como las medidas que se han llevado a cabo ha levantado las críticas en el plató de Espejo Público. Por un lado, la activista Afra Blanco echa de menos a "los constitucionales", "esas voces que decían que reventaban los artículos de la Constitución", y detalla que si ese acuerdo "se lleva a cabo", hasta "siete artículos de la Constitución y cinco de la Declaración de Derechos Humanos" se infringirían.

No obstante, considera que podríamos "estar ante una farsa más que es una puñetera vergüenza" y que "vulnera a los menores".

Al tratar la protección integral de los menores, la abogada Paula Fraga ha detallado que la gustaría ver "a la izquierda hablar de la protección integral de los menores cuando llevamos cinco años con la aplicación de una ley trans que se está derogando". Ante esta declaración, Afra Blanco le ha exigido que deje de "hacer demagogia". Posteriormente, le ha preguntado a Fraga si le parece bien lo que han firmado en Extremadura.

Por otro lado, Paula Fraga ha asegurado que le parece bien "la crítica al modelo migratorio porque es esclavista". Por último, Afra ha afirmado que le estaba atacando y le pide que se "haga mirar" lo de que "es de izquierdas".

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