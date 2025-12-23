Antena3
Vox cree que María Guardiola pedirá la abstención del PSOE en Extremadura: "No sería extraño, en Bruselas pactan muchas cosas"

Espejo Público chara con Ignacio Garriga, secretario general de Vox, sobre los resultados de las elecciones en Extremadura. "Ha fracasado el pulso de María Guardiola", afirma.

Ignacio Garriga en Espejo Público.

Laura Simón
Publicado:

El secretario general de Vox Ignacio Garriga ha analizado los resultados de las elecciones en Extremadura en las que Vox ha conseguido 11 escaños, sumando 6 más a los que consiguió en las elecciones anteriores. Cree que hay una lectura muy evidente que es el hundimiento del PSOE en la comunidad extremeña y el fracaso del pulso que le echó María Guardiola a Vox.

"Guardiola podía haber pactado unos presupuestos con Vox pero decidió convocar elecciones y gastar 7 millones de euros de los extremeños". Para Garriga el gran vencedor es Vox: "ha doblado el porcentaje de votos en numero de diputados". Cree que ahora Guardiola tiene que pensar si prefiere llamar al PSOE o llamar a Vox para protagonizar el cambio que han pedido los extremeños.

"Hemos hablado de los problemas de la gente corriente señalando a los culpables"

Mantiene el dirigente de Vox que en su partido están comprometidos y dispuestos a gobernar en Extremadura pero necesitan a Guardiola y al PP. Afirma además que no se ven legitimados a pedir sillones porque no han venido a eso, sino a "defender a los extremeños". Cree que una de las claves del éxito de Vox ha sido la de hablar a los agricultores y ganaderos que están condenados a la ruina. "Hemos hablado de los problemas de la gente corriente señalando a los culpables y ejerciendo soluciones".

Mantienen las mismas propuestas en Extremadura que en su agenda nacional. "Bajar impuestos, reducir subvenciones a los sindicatos, a las ONG proemigracionistas e impulsar políticas nacionales y no centradas en los extranjeros. Vox quiere garantizar la prosperidad de los españoles y eso se hace bajando impuestos y cambiando políticas".

Cree que Guardiola podría pedir la abstención del PSOE. "No sería extraño, el PP y el PSOE han pactado muchas cosas en Bruselas".

"Los jóvenes se han visto traicionados por unos políticos que durante muchos años han prometido mucho"

Para Garriga, es necesario abordar el problema de la vivienda para que los jóvenes no se tengan que ir de Extremadura. "En el último año se han ido más de 20.000 jóvenes. Ha faltado voluntad política y nosotros queremos hacer bandera del acceso a la vivienda y de revalorizar esos salarios. Creo que los jóvenes se han visto traicionados por unos políticos que durante muchos años han prometido mucho".

Sobre Óscar Fernández, el candidato de Vox en Extremadura, apunta que se ha descubierto un valor "que es el responsable de una campaña excepcional que ha sufrido la burla de los medios pero ha sido más conocido de lo que creían algunos y ha despertado la ilusión en barrios y municipios de Extremadura".

