Fernando López Miras, sobre los nuevos gobiernos en Extremadura y Aragón: "La irresponsabilidad se paga, Vox debe favorecer esos gobiernos"

¿Habrá finalmente Gobierno en Extremadura y Aragón? Es la pregunta que sobrevuela la política autonómica. En Espejo Público, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el dirigente del PP con más experiencia en pactos con Vox, ofrece claves para entender qué puede pasar y lanza un mensaje claro: “Lo importante es que haya gobiernos”.

López Miras, que ya gobernó con Vox en Murcia durante diez meses, se convierte en referencia para las negociaciones que ahora afrontan María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón. Ambos necesitan el apoyo de Vox para consolidar sus ejecutivos.

¿Hay trasvase de votos del PSOE a Vox?

Una de las cuestiones que más debate genera es si se está produciendo un trasvase de votos del PSOE a Vox. El presidente murciano lo ve plausible: “Tiene sentido si estudiamos las encuestas. Encaja. La subida de Vox es mayor que la bajada del PP. Es lógico que eso ocurra. Al que más debería preocupar es al PSOE. De momento el PP está ganando todas las elecciones”. Para López Miras, el crecimiento de Vox no se explica solo por el electorado popular, sino también por un movimiento en el bloque de la izquierda.

El documento marco del PP

Sobre la contundencia de Santiago Abascal al referirse al documento marco del PP, el dirigente popular rebaja el tono y apela a la responsabilidad: “Mediáticamente se usan palabras gruesas para que se viralicen las respuestas y las entrevistas. El documento es público, transparente, milimetrado y escrupuloso a la ley. Más que hablar de domar sería más constructivo decir en qué no están de acuerdo”. Un mensaje que busca enfriar el choque dialéctico y centrar el debate en los contenidos.

En los últimos años, Vox ha alternado su estrategia: en 2023 apostó por entrar en gobiernos autonómicos; en 2024 salió de algunos ejecutivos; en 2025 dudó en la Comunidad Valenciana y ahora vuelve a negociar en Extremadura. López Miras lo vivió en primera persona cuando Abascal rompió el acuerdo en Murcia: “Diez meses estuvieron. Los ciudadanos tomarán nota. Más allá, lo importante es que haya gobiernos. Vox debe ser responsable. Hablamos de aprobar presupuestos, bajadas de impuestos, autónomos… no se puede contemporizar con eso. La irresponsabilidad se paga, los ciudadanos toman nota. Vox debe favorecer gobiernos que ha querido la mayoría. Lo responsable es que no se bloquee”.

El presidente murciano insiste en que el foco debe estar en la gestión y no en las estrategias partidistas: “Los ciudadanos han votado que sean presidentes”. Sobre la situación concreta en Extremadura y Aragón, López Miras es tajante: “Hay algo tanto en Extremadura como en Aragón que no es cuestionable, y es que los ciudadanos han votado que Azcón y Guardiola sean sus presidentes. Esa es la cuestión más importante”. Un argumento que apela a la legitimidad de las urnas como punto de partida para cualquier negociación.

El papel de Feijóo y las direcciones nacionales

El líder del PP en Murcia también respalda la implicación de la dirección nacional del partido y de Alberto Núñez Feijóo en las conversaciones: “Feijóo ha sido presidente autonómico 14 años. Es consciente de que conocemos mejor el territorio. Todos lo hemos elegido para que tome decisiones en el territorio nacional. Mi acuerdo de 2023 con Vox encaja a la perfección en el documento marco”. Y añade: “Que ahora la dirección nacional del PP se involucre, lo veo bien y conveniente. Las decisiones de Vox las toma la dirección nacional, veo también correcta la participación nuestra”. Con este escenario, la pelota está en el tejado de Vox. La pregunta sigue en el aire: ¿habrá gobiernos estables en Extremadura y Aragón o se enquistarán las negociaciones? López Miras lo deja claro: “Lo responsable es que no se bloquee”.

