Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 7

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

El cómico ha aprovechado el acompañamiento de su imitación de Vicente Fernández para dejar sin palabras al jurado.

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aníbal Gómez ha sido una de las grandes sorpresas de la séptima gala de Tu cara me suena. El cómico nos ha dejado con la boca abierta con el torrente de voz que ha sacado para interpretar ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández.

“Me tienes enamorado”, ha recalcado Àngel Llàcer tras la actuación de Aníbal. Ninguno de los miembros del jurado se esperaba que el cómico protagonizase esta actuación de una manera tan brillante y los cuatro se han rendido a sus pies.

Antes de sentarse con sus compañeros, Aníbal Gómez ha querido hacernos un regalo aprovechando la visita de los mariachis: ¡ha interpretado una particular versión de ‘Mocatriz’. ¡Revive este momento de la séptima gala dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

Coaches de La Voz Kids

Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

Santandreu

Aprende a hacerte amigo de lo incómodo: la clave del psicólogo Rafael Santandreu para ser más feliz

Luis Fonsi en La Voz Kids
A LAS 22.00 HORAS

La Voz Kids sigue arrasando: Prepárate para las quintas Audiciones a ciegas

Lolita recuerda a Carmen Sevilla en Tu cara me suena: “Era prácticamente de mi familia”
Mejores momentos | Gala 7

Lolita recuerda a Carmen Sevilla en Tu cara me suena: “Era prácticamente de mi familia”

Vicky Martín Berrocal como Troglodita
Contenido exclusivo

Vicky Martín Berrocal celebra su experiencia como Troglodita: "Llevaba tiempo queriendo formar parte de Mask Singer"

Vicky Martín Berrocal llegó a la Final de Mask Singer como Troglodita y ahora, en sus últimos instantes junto a la máscara, se ha sincerado sobre su experiencia en el programa.

De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala
Making of

De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala

Los concursantes nos han regalado momentos únicos durante la grabación de la gala y varios nos han hecho alguna confesión inesperada.

¿Un león en casa? La surrealista historia de Tamara Falcó sobre su safari familiar

¿Un león en casa? La surrealista historia de Tamara Falcó sobre su safari familiar

Antonio Orozco y Luis en La Voz Kids

El emotivo dúo de Antonio Orozco con este talent que cumple un sueño: “Eres el artista que más se escucha en mi casa”

Leire Martínez como Clavel

"Antes muertas que sencillas": Leire Martínez, encantada con Clavel

Publicidad