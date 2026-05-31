Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

Aníbal Gómez ha sido una de las grandes sorpresas de la séptima gala de Tu cara me suena. El cómico nos ha dejado con la boca abierta con el torrente de voz que ha sacado para interpretar ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández.

“Me tienes enamorado”, ha recalcado Àngel Llàcer tras la actuación de Aníbal. Ninguno de los miembros del jurado se esperaba que el cómico protagonizase esta actuación de una manera tan brillante y los cuatro se han rendido a sus pies.

Antes de sentarse con sus compañeros, Aníbal Gómez ha querido hacernos un regalo aprovechando la visita de los mariachis: ¡ha interpretado una particular versión de ‘Mocatriz’. ¡Revive este momento de la séptima gala dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas