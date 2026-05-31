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Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

Tras llevarse a un talent que Orozco quería, Edurne ha tenido que consolar a su compañero. ¡No parece llevar bien las derrotas!

Coaches de La Voz Kids

Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

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Borja Tamayo
Publicado:

Cuando ‘Beautiful things’ de Benson Boone resonó en el escenario de La Voz Kids, los coaches se prepararon para darse la vuelta. Ahora bien, el tiempo pasaba y no fue hasta el estribillo cuando Edurne optó por pulsar el botón. Pensándose la única candidata para Marcos, se llevó las manos a la cabeza al ver que su compañero Antonio Orozco también se giraba. Por suerte para ella, Marcos optó por irse al equipo de la cantante.

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Por su lado, Orozco quedaba totalmente derrotado. “Edurne está on fire”, gritaba Luis Fonsi, mientras el catalán hundía la cabeza bajo sus manos. El puertorriqueño, ante tan grande tristeza, trataba de consolar a su compañero (e incluso dejarle algún recado): “¿No te enseñaron a compartir?”.

Tras el telón, Antonio se confesaba: “Hay un rumor de que yo tengo mal perder… Y lo tengo”. Así lo demostraba sobre el plató, sin ser capaz de remontar a pesar de que Edurne le cantara al oído ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’.

Finalmente, el apoyo de Edurne logró despertar de nuevo sus energías para perdonar a su compañera con un fuerte abrazo. “Los que somos jugones, nos gusta tener gente muy jugona al lado”, ha explicado la cantante junto a su, ya reconciliados, amigo. Dale play al vídeo de arriba y revive este divertido momento de la noche.

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