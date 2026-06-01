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Esta noche visitará El Hormiguero la cantante madrileña: Marta Sánchez

La icónica artista pop regresa al plató para presentarnos su último éxito musical y celebrar cuatro décadas en los escenarios.

Marta Sánchez

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Ismael Jiménez
Publicado:

La invitada que abrirá la semana será Marta Sánchez, que viene a compartir con Pablo Motos las anécdotas más divertidas de su trayectoria tras el lanzamiento de su nuevo single. Este proyecto llega en un momento idílico para la cantante, quien se encuentra en plena gira conmemorativa por sus 40 años en la música, un hito que muy pocos artistas logran.

Una entrevista en la que no solo repasarán sus grandes éxitos y cómo ha evolucionado su carrera, sino que además habrá espacio para la diversión y los juegos que siempre preparan Trancas y Barrancas.

Sobre ella:

Marta Sánchez es una de las grandes del pop español gracias a una trayectoria impecable llena de números uno, tanto en su etapa con Olé Olé, como en solitario. Tras cuarenta años subida a los escenarios de todo el mundo, ha sabido reinventarse constantemente, combinando rompepistas

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