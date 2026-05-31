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Mejores momentos | Gala 7

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”

El presidente del jurado ha querido recalcarle a la gaditana que nunca se debe mostrar insegura sobre el escenario.

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”

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Patri Bea
Publicado:

María Parrado se ha metido en la piel de Ariana Grande en la séptima gala de Tu cara me suena y ha hecho bailar al público con ‘7 rings’, un tema lleno de actitud que empodera a todo el que lo canta.

Aunque han vuelto a felicitarla porque no hay reto que se le resista, Àngel Llàcer se ha acercado a ella para darle un importante consejo: “Tú tienes que tener clarísimo que el escenario es lugar donde puedes hacer lo que te dé la gana y nunca nadie te va a juzgar por ello”.

“En el escenario no tengas nunca miedo”, ha querido recalcar el presidente de la mesa del jurado. ¡Escucha las palabras que ha querido tener con María Parrado dándole al play al vídeo de arriba!

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