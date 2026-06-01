“¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”: La energía de este talent conquista a los coaches

La interpretación de Hugo bien le valía su entrada a La Voz Kids. Sin embargo, sus cualidades vocales no es lo único que ha dejado sin palabras a los coaches. Y es que el pequeño, de tan solo 8 años, ha ofrecido un derroche de energía de principio a fin. Un auténtico torbellino de emoción que ha sabido arrancar las carcajadas de los allí presentes.

Su paso por el programa ya empezaba con fuerza. Al joven le sorprendieron al decirle que estaba dentro de las Audiciones a ciegas en medio del plató. Una gran noticia que se lanzó a aprovechar, dejándose la piel con ‘El sol no regresa’ de La quinta estación. Así, consiguió que Fonsi, Edurne y Orozco se dieran la vuelta.

Con una personalidad única, Hugo dejaba sin palabras a los coaches. “¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”, decía Edurne. Mientras Orozco, partido de risa, lo animaba a que desatara toda su fuerza. Todo ello mientras el pequeño dejaba claro que no tenía nervios: “¿Qué nervios? ¿Yo nervioso?”, decía mientras saltaba de lado a lado.

“Es el mejor día de mi vida”, sentenciaba tras haber puesto de manifiesto que concursantes hay muchos, pero como él ninguno. Porque le envuelve una confianza arrolladora con la que ha dejado algunos de los momentos más divertidos de lo que llevamos de edición. ¡Descúbrelos dando play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas