Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 4

“¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”: La energía de este talent conquista a los coaches

La personalidad de Hugo es única y los coaches se han quedado sin palabras al ver a este joven sobre el escenario.

Hugo en La Voz Kids

“¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”: La energía de este talent conquista a los coaches

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La interpretación de Hugo bien le valía su entrada a La Voz Kids. Sin embargo, sus cualidades vocales no es lo único que ha dejado sin palabras a los coaches. Y es que el pequeño, de tan solo 8 años, ha ofrecido un derroche de energía de principio a fin. Un auténtico torbellino de emoción que ha sabido arrancar las carcajadas de los allí presentes.

Hugo de La Voz Kids

Hugo revoluciona La Voz Kids con solo 8 años: “Naciste para estar en un escenario”

Su paso por el programa ya empezaba con fuerza. Al joven le sorprendieron al decirle que estaba dentro de las Audiciones a ciegas en medio del plató. Una gran noticia que se lanzó a aprovechar, dejándose la piel con ‘El sol no regresa’ de La quinta estación. Así, consiguió que Fonsi, Edurne y Orozco se dieran la vuelta.

Con una personalidad única, Hugo dejaba sin palabras a los coaches. “¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”, decía Edurne. Mientras Orozco, partido de risa, lo animaba a que desatara toda su fuerza. Todo ello mientras el pequeño dejaba claro que no tenía nervios: “¿Qué nervios? ¿Yo nervioso?”, decía mientras saltaba de lado a lado.

“Es el mejor día de mi vida”, sentenciaba tras haber puesto de manifiesto que concursantes hay muchos, pero como él ninguno. Porque le envuelve una confianza arrolladora con la que ha dejado algunos de los momentos más divertidos de lo que llevamos de edición. ¡Descúbrelos dando play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena reconoce a esta talent de su pueblo y amenaza a los coaches: “Ojalá os la pueda robar”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Eduardo Rubiño, Paco Marhuenda

Los reproches entre Rubiño (Más Madrid), Marhuenda, y Marcos de Quinto: "Sois los perritos falderos de Sánchez"

Hugo en La Voz Kids

“¿Pero este niño de dónde lo han sacado?”: La energía de este talent conquista a los coaches

Marta Sánchez

Esta noche visitará El Hormiguero la cantante madrileña: Marta Sánchez

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”
Mejores momentos | Gala 7

El importante consejo de Àngel Llàcer a María Parrado: “No tengas miedo nunca”

Luis Fonsi en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 4

“Estoy flipando en colores”: Luis Fonsi, se quita el sombrero frente a este talent

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis
Mejores momentos | Gala 7

Aníbal Gómez sorprende con una particular versión de ‘Mocatriz’ acompañado de mariachis

El cómico ha aprovechado el acompañamiento de su imitación de Vicente Fernández para dejar sin palabras al jurado.

Coaches de La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 4

Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

Tras llevarse a un talent que Orozco quería, Edurne ha tenido que consolar a su compañero. ¡No parece llevar bien las derrotas!

Santandreu

Aprende a hacerte amigo de lo incómodo: la clave del psicólogo Rafael Santandreu para ser más feliz

Luis Fonsi en La Voz Kids

La Voz Kids sigue arrasando: Prepárate para las quintas Audiciones a ciegas

Lolita recuerda a Carmen Sevilla en Tu cara me suena: “Era prácticamente de mi familia”

Lolita recuerda a Carmen Sevilla en Tu cara me suena: “Era prácticamente de mi familia”

Publicidad