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Aprende a hacerte amigo de lo incómodo: la clave del psicólogo Rafael Santandreu para ser más feliz

La vida está llena de incomodidades que pueden llegar a perturbar nuestro día a día. Sin embargo, Santandreu aconseja aceptarlas y aprender a quererlas con estos sencillos tips.

Santandreu

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La comodidad no siempre conduce a la felicidad, o al menos no borra la incomodidad. Es por eso que el psicólogo Rafael Santandreu defiende que debemos aprender a hacernos amigos de lo incómodo, ya que vivir evitándolo puede terminar generando más insatisfacción y fragilidad emocional.

Santandreu advierte además de que el exceso de comodidad puede convertirse en un problema. Acostumbrarse a tenerlo todo fácil reduce la capacidad de sorprenderse y de adaptarse a los retos cotidianos.

El psicólogo destaca que aprender a tolerar la incomodidad es una habilidad fundamental para el bienestar mental. Afrontar pequeñas dificultades fortalece la seguridad personal y ayuda a gestionar mejor el estrés.

Como "psico-solución", Rafael Santandreu propone dejar atrás la comodidad excesiva y apostar por una vida más emocionante, activa y plena, donde los desafíos formen parte natural del crecimiento personal. "Que la incomodidad no te impida ver las cosas bonitas de la vida", aconseja Santandreu. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

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