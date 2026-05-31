“Estoy flipando en colores”: Luis Fonsi, se quita el sombrero frente a este talent

Ana Mena no dudó en darse la vuelta en cuanto Marco comenzó a entonar ‘In the stars’ de Benson Boone. Sin embargo, no fue la única y Edurne y Luis Fonsi se sumaron para pelearse por llevarse este talent a su equipo. Ahora bien, Ana partía como candidata, puesto que tanto ella como el joven son de Málaga.

Pero no todo estaba escrito y los coaches se pusieron manos a la obra para tentar a Marco. Su voz bien lo merecía y Ana le prometía “dejarse la piel” para sacar lo mejor de él. De igual modo, Edurne le explicaba que su equipo era “el adecuado”. Todo ello dando pie a un eufórico Fonsi.

“Estoy flipando en colores”, le decía el cantante, imitando el acento de España: “Tienes una calidez espectacular”. Así, se quitaba el sombrero frente al joven y hasta le prometía mudarse a Málaga para tenerlo cerca. Es más, sabiendo que el talent era fan de Boone, trató de convencerlo por ese lado: “Soy fan de Benson Boone, fui el que le enseñó a hacer la voltereta”.

A pesar de las ganas de Fonsi, Marco decidió irse con su vecina Ana Mena. Una gran noticia para la coach que corrió hasta el escenario para darle un abrazo a modo de bienvenida. ¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!

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