La receta de un psiquiatra forense a Pedro Sánchez: "Dos grageas de autocrítica"

Ya son más de 60 días tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y los vecinos no aguantan más, el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes asegura que los ceutíes tienen "una salud mental muy buena después de aguantar todo lo que están aguantando".

También ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre la visita del rey: "El rey reina pero no gobierna, llega tarde, tendría que haberse hecho antes para que se vieran amparados y protegidos los ceutíes, hubieran cambiado mucho las cosas".

La receta a Pedro Sánchez

El psiquiatra asegura que tiene muchas recetas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y las resume: "En primer lugar, la receta de humildad de escuchar, porque es una persona con mucho estrés y , por muy fuerte que sea, le tiene que afectar". Fuertes, detalla que también Pedro Sánchez, tiene que "reconducirse a un territorio en el que lo que diga, pueda defenderlo con capacidad, le sumaría una inyección diaria de respeto a los que no opinan como él".

José Carlos Fuertes le ha recetado finalmente "dos grageas diarias de autocrítica", ya que afirma que en todos los discursos que el propio psiquiatra ha podido ver, no ha mostrado un ápice de rectificación: "No se equivoca nunca, le recomendaría una dieta larga de disminución de su crispación, ya que su comunicación no verbal transmite un estado de tensión interior que va a producirle problemas serios de tipo circulatorio", "toda esa tensión le va a pasar factura", finaliza Fuertes.

A las palabras del psiquiatra, Chema Crespo ha querido apostillar que Sánchez es un "político rocoso, que accedió al poder en unas circunstancias complejas".

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