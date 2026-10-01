Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LA RECETA A SÁNCHEZ

La receta de un psiquiatra forense a Pedro Sánchez: "Dos grageas de autocrítica"

El psiquiatra analiza la trayectoria del presidente del Gobierno y le receta una seria de 'píldoras': "Le recomendaría una dieta larga de disminución de su crispación".

psiquiatra

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Ya son más de 60 días tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y los vecinos no aguantan más, el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes asegura que los ceutíes tienen "una salud mental muy buena después de aguantar todo lo que están aguantando".

También ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre la visita del rey: "El rey reina pero no gobierna, llega tarde, tendría que haberse hecho antes para que se vieran amparados y protegidos los ceutíes, hubieran cambiado mucho las cosas".

La receta a Pedro Sánchez

El psiquiatra asegura que tiene muchas recetas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y las resume: "En primer lugar, la receta de humildad de escuchar, porque es una persona con mucho estrés y , por muy fuerte que sea, le tiene que afectar". Fuertes, detalla que también Pedro Sánchez, tiene que "reconducirse a un territorio en el que lo que diga, pueda defenderlo con capacidad, le sumaría una inyección diaria de respeto a los que no opinan como él".

José Carlos Fuertes le ha recetado finalmente "dos grageas diarias de autocrítica", ya que afirma que en todos los discursos que el propio psiquiatra ha podido ver, no ha mostrado un ápice de rectificación: "No se equivoca nunca, le recomendaría una dieta larga de disminución de su crispación, ya que su comunicación no verbal transmite un estado de tensión interior que va a producirle problemas serios de tipo circulatorio", "toda esa tensión le va a pasar factura", finaliza Fuertes.

A las palabras del psiquiatra, Chema Crespo ha querido apostillar que Sánchez es un "político rocoso, que accedió al poder en unas circunstancias complejas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Susanna Griso responde a Paco Marhuenda

Susanna Griso responde a las críticas de Marhuenda hacia los manifestantes: "No es un pijoprogre, tiene todo el derecho del mundo a manifestarse"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

psiquiatra

La receta de un psiquiatra forense a Pedro Sánchez: "Dos grageas de autocrítica"

De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

SOL ACAMPADA DIA 5

Quinto día de las protestas en Sol con respuestas dirigidas a Almeida: "Los únicos cuchillos que hay aquí son los que se usan para preparar la comida"

Susanna Griso responde a Paco Marhuenda
ACAMPADA SOL

Susanna Griso responde a las críticas de Marhuenda hacia los manifestantes: "No es un pijoprogre, tiene todo el derecho del mundo a manifestarse"

"Estoy a favor de lo tradicional": Pola Jankowska, en contra de las aplicaciones de citas
¿Cómo ligar?

"Estoy a favor de lo tradicional": Pola Jankowska, en contra de las aplicaciones de citas

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "Hoy la ciudad está sumida en el caos"
Dos meses después

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "Hoy la ciudad está sumida en el caos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha asegurado que la situación no ha mejorado desde la invasión porque siguen afectados "los servicios básicos, los servicios municipales, la salud, la convivencia...".

Hombres G
A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Hombres G

La banda regresa al programa para hablar de su actualidad y repasar su trayectoria musical.

La increíble experiencia cercana a la muerte de Antonio Resines: "Veía lo que estaba pasando"

La increíble experiencia cercana a la muerte de Antonio Resines: "Veía lo que estaba pasando"

Iván Espinosa de los Monteros califica la crisis de Ceuta como “el ataque más grave a la soberanía española”

Iván Espinosa de los Monteros califica la crisis de Ceuta como “el ataque más grave a la soberanía española”

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

Publicidad