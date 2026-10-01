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Con Trancas y Barrancas

De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

El artista ha respondido a todas y cada una de las preguntas que le han planteado las hormigas en su surrealista 'test rápido'.

De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

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La música ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de David Bisbal. El artista ha llegado al programa para hablar de su carrera, sus nuevos proyectos y algunas de las experiencias que ha vivido durante todos estos años.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del cantante para someterle a su desternillante 'test rápido'. En él, las hormigas han descubierto algunos de los secretos mejor guardados del invitado.

El cantante ha respondido a todas las cuestiones sin pelos en la lengua revelando cómo va él por casa, cuál es su ejercicio favorito o su sabor de helado favorito entre otras muchas cosas. ¡Imperdible!

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De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

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