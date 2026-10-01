De sus trucos estéticos a su helado favorito: David Bisbal desvela sus secretos en El Hormiguero

La música ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de David Bisbal. El artista ha llegado al programa para hablar de su carrera, sus nuevos proyectos y algunas de las experiencias que ha vivido durante todos estos años.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del cantante para someterle a su desternillante 'test rápido'. En él, las hormigas han descubierto algunos de los secretos mejor guardados del invitado.

El cantante ha respondido a todas las cuestiones sin pelos en la lengua revelando cómo va él por casa, cuál es su ejercicio favorito o su sabor de helado favorito entre otras muchas cosas. ¡Imperdible!