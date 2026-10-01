ENTREVISTA
Jaime Ostos Jr. confía en que ganará a su hermano Jacobo en el juicio: "Será más problemático para él porque miente"
Se reanuda el proceso legal en el que están envueltos Jaim Ostos Jr. y su hermano Jacobo Ostos. El primero denunció al segundo por una presunta agresión física y asegura que "confía en la justicia".
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La guerra familiar de Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos abre un nuevo capítulo. Tras años de enfrentamiento, los hermanos se han visto las caras en los Juzgados de Plaza Castilla tras dos aplazamientos del proceso.
El origen de la denuncia fue una presunta agresión de Jacobo a su hermano Jaime. Este asegura que hay vídeos en los que se ve cómo le agrede y parece muy seguro de que ganará la batalla.
"Va a ser un poco mas problemático para él porque miente". afirma Jaime. Por su parte, Jacobo sostiene que no hubo agresión y que su hermano se golpeó con su propio reloj. "No suelo llevar reloj", señala Jaime Ostos Jr.
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Jaime Ostos es contundente y se muestra confiado: "Creo en la justicia, es lenta, pero cuando la maquinaria empieza a moverse, funciona". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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