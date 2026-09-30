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Capítulo 659 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: los De la Reina dispuestos a todo por perjudicar a Gabriel

Tanto Marta como Andrés están dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir apartarle de la dirección de la empresa.

Andrés

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Marta sigue procesando que les hayan echado de la fábrica a ella y a su hermano Andrés, y quiere hacer lo que sea por conseguir devolvérsela a su primo Gabriel.

Por su parte, Pablo Salazar le ha ofrecido a Claudia el antiguo puesto de Marta como directiva comercial, pero ella lo ha rechazado: quiere serle fiel a la que ha sido su jefa hasta ahora.

De hecho, se lo ha confesado a Marta, y ella le ha agradecido su lealtad: además le ha desvelado que ya no están juntas Fina y ella. ¡La extremeña no tenía ni idea!

Begoña también está muy concienciada a defender a los De la Reina de Gabriel, de hecho, le ha pasado a Andrés información importante sobre un socio, Miranda, a ver si lo pueden aprovechar para hacer daño a Gabriel. ¿Lo conseguirán?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Andrés

Capítulo 659 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: los De la Reina dispuestos a todo por perjudicar a Gabriel

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