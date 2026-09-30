Capítulo 659 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: los De la Reina dispuestos a todo por perjudicar a Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Marta sigue procesando que les hayan echado de la fábrica a ella y a su hermano Andrés, y quiere hacer lo que sea por conseguir devolvérsela a su primo Gabriel.

Por su parte, Pablo Salazar le ha ofrecido a Claudia el antiguo puesto de Marta como directiva comercial, pero ella lo ha rechazado: quiere serle fiel a la que ha sido su jefa hasta ahora.

De hecho, se lo ha confesado a Marta, y ella le ha agradecido su lealtad: además le ha desvelado que ya no están juntas Fina y ella. ¡La extremeña no tenía ni idea!

Begoña también está muy concienciada a defender a los De la Reina de Gabriel, de hecho, le ha pasado a Andrés información importante sobre un socio, Miranda, a ver si lo pueden aprovechar para hacer daño a Gabriel. ¿Lo conseguirán?

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