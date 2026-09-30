Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe, hermano de Rob Lowe

El entorno familiar del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter se encuentran devastados tras el fallecimiento de su hija Fiona Hepler Lowe a los 13 años.

La noticia se ha dado a conocer este martes 29 de septiembre a través de un comunicado oficial compartido en la revista PEOPLE.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona", expresó la familia Lowe en el comunicado, donde recordaron a la joven como "una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar".

El comunicado continuaba destacando que "era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres", y agregaba que "De hecho, era la luz de nuestras vidas".

Asimismo, la familia hizo una llamada de atención sobre el bienestar psicológico al incluir un mensaje de apoyo y prevención: "Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos. Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, comuníquese con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) llamando o enviando un mensaje de texto al 988".

Fiona Hepler Lowe nació el 16 de noviembre de 2012 y era la segunda de las tres hijas del matrimonio formado por Chad, de 58 años, y Kim, de 52. Sus hermanas son Mabel Painter (17 años) y la menor Nixie Barbara (10 años).

Chad Lowe es hermano del también conocido actor Rob Lowe y cuenta con una destacada trayectoria en la pantalla, habiendo participado en la serie Pretty Little Liars y recientemente en 9-1-1: Lone Star como el hermano en la ficción de Rob.

La pérdida llega apenas un año después de que el actor celebrara con enorme orgullo el paso de su hija a la adolescencia. En aquella ocasión, Chad compartió una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen: "¡Celebrando que Fiona se convierte oficialmente en adolescente hoy!", escribió en el pie de foto, añadiendo: "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!".