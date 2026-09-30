FIONA LOWE
Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe, hermano de Rob Lowe
La familia del actor Chad Lowe atraviesa un profundo dolor tras el trágico fallecimiento de su hija mediana, Fiona Hepler Lowe, a los 13 años.
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El entorno familiar del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter se encuentran devastados tras el fallecimiento de su hija Fiona Hepler Lowe a los 13 años.
La noticia se ha dado a conocer este martes 29 de septiembre a través de un comunicado oficial compartido en la revista PEOPLE.
"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona", expresó la familia Lowe en el comunicado, donde recordaron a la joven como "una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar".
El comunicado continuaba destacando que "era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres", y agregaba que "De hecho, era la luz de nuestras vidas".
Asimismo, la familia hizo una llamada de atención sobre el bienestar psicológico al incluir un mensaje de apoyo y prevención: "Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos. Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, comuníquese con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) llamando o enviando un mensaje de texto al 988".
Fiona Hepler Lowe nació el 16 de noviembre de 2012 y era la segunda de las tres hijas del matrimonio formado por Chad, de 58 años, y Kim, de 52. Sus hermanas son Mabel Painter (17 años) y la menor Nixie Barbara (10 años).
Chad Lowe es hermano del también conocido actor Rob Lowe y cuenta con una destacada trayectoria en la pantalla, habiendo participado en la serie Pretty Little Liars y recientemente en 9-1-1: Lone Star como el hermano en la ficción de Rob.
La pérdida llega apenas un año después de que el actor celebrara con enorme orgullo el paso de su hija a la adolescencia. En aquella ocasión, Chad compartió una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen: "¡Celebrando que Fiona se convierte oficialmente en adolescente hoy!", escribió en el pie de foto, añadiendo: "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!".
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