La reina Letizia, con un vestido de cuento y la tiara que llevó la infanta Cristina en su boda con Iñaki Urdangarin

El Palacio Real de Madrid ha acogido una importante cena de Estado con motivo de la visita oficial a España del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. Los reyes Felipe VI y Letizia ejercieron como anfitriones de esta velada, marcada por la relevancia diplomática del encuentro y por la estrecha relación que mantienen España y Francia.

La reina Letizia, Emmanuel Macron, el rey Felipe VI y Brigitte Macron | Gtres

La reina Letizia destacó especialmente por su elección para la ocasión. Para la cena recuperó una de las piezas más conocidas del joyero real, la llamada diadema floral, una joya de diamantes con una larga historia dentro de la Familia Real española. Su presencia volvió a dar un protagonismo especial a una pieza que la Reina ya había lucido en anteriores acontecimientos de gala y que es la misma tiara que llevó la infanta Cristina en su boda con Iñaki Urdangarin.

La tiara floral de la reina Letizia | Gtres

Un acto donde doña Letizia brilló como una auténtica Reina con un vestido de seda de Carolina Herrera con escote espectacular palabra de honor en azul pastel repleto de detalles de pedrería.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

La velada también estuvo marcada por la gastronomía española. El reconocido chef Joan Roca fue el encargado de diseñar el menú servido durante la cena, llevando al Palacio Real una propuesta vinculada a la alta cocina española. De esta manera, la celebración combinó la solemnidad propia de un acto de Estado con una muestra de la gastronomía del país.

Durante la visita, Felipe VI concedió además importantes condecoraciones a Emmanuel y Brigitte Macron. El presidente francés recibió el Collar de la Orden de Isabel la Católica, mientras que la primera dama fue distinguida con la Gran Cruz de esta misma orden. Las distinciones simbolizan la importancia de las relaciones entre ambos países.

Cena de gala en el Palacio Real de Madrid | Gtres

Esta visita tenía además un significado especial porque llevaba varios años pendiente. Felipe VI había invitado a Macron durante su visita a España en 2018, pero diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia y otros procesos políticos y legislativos, hicieron que el viaje de Estado se retrasara. Finalmente, la visita se ha celebrado en Madrid en una jornada especialmente significativa para las relaciones diplomáticas entre España y Francia.