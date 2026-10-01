Iván Espinosa de los Monteros califica la crisis de Ceuta como “el ataque más grave a la soberanía española”

Iván Espinosa de los Monteros, empresario y exdiputado español, ha estado en La Mesa para compartir su posición sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta y la situación que vive la ciudad autónoma.

El antiguo portavoz de Vox en el Congreso ha dicho que le parece "muy grave" la gestión que está haciendo el Gobierno de algo que él considera como "el ataque más grave que se ha conocido sobre la soberanía Española durante los últimos años".

Además, considera que "el estado no está haciendo todo lo que está en su mano" para proteger a los ceutís que, según ha revelado Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta, no pueden salir a la calle por la noche.

"El presidente del Gobierno debería estar ocupándose todos los días durante cuatro horas", ha concluido Iván Espinosa dejando ver que, según él, Pedro Sánchez no está haciendo todo lo que está en su mano para revertir esta situación.