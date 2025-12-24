“Antes de empezar a rodar ya quedábamos”: así trabajaron Carlota Baró y Martina Cariddi la relación entre Renata y Catalina

La escena de la muerte de Renata ha sido, sin duda, una de las más impactantes que hemos visto hasta ahora en Las hijas de la criada. Carlota Baró y Martina Cariddi han estado sublimes en ella y, durante el rodaje, nos confesaron cómo la prepararon.

“Ha sido un lujo actuar con ella. Antes de empezar a rodar ya quedábamos para ensayar la muerte y hablar de nosotras”, nos contaba Carlota Baró. Las dos actrices conectaron muy bien desde el principio y eso facilitó mucho el trabajo.

La actriz ha querido recalcar que “en esta serie es muy interesante lo que no se cuenta”, como puede ser el trasfondo de la relación entre estos dos personajes que se parecen más de lo que Catalina puede llegar a imaginar.

“Siempre hay algo en la sangre que tira”, ha puntualizado Martina Cariddi. La actriz explica que, tras descubrir la verdad, Catalina entiende por qué nunca se ha sentido parte de su familia: “De repente, las piezas del puzzle se recolocan”. ¡Escucha todo lo que nos han contado las dos actrices en el vídeo de arriba!