Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y el 14 de octubre
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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, continúa con las testificales en la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio. Hoy es el turno de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ex delegado del Gobierno en Ceuta.
Sanz fue el primero en dimitir por esta crisis, alegó "razones personales y familiares", aunque aclaró que la razón fundamental es la discrepancia de versiones con el delegado. Lo hizo defendiendo que él sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad. Su, por entonces jefe Miguel Ángel Pérez Triano negó esta declaración.
En las notas del CNI hechas públicas por el Gobierno, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por WhatsApp con un miembro del centro. El ahora ex delegado del Gobierno defendió que de esta conversación él no tenía conocimiento, aunque el día de su dimisión aseguró que él había avisado.
Triano también está citado en la Audiencia Nacional y antes lo hizo el presidente de Ceuta.
Fuentes jurídicas trasladaron que Vivas aseguró que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de migrantes en territorio español. Dos días después se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único.
Además, Vivas habría indicado a la jueza que ese mismo día 27 de julio llamó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, Diego Rubio, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a las mismas fuentes.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Lo que se sabe de la visita de los Reyes
Por el momento, los datos conocidos acerca de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla son las fechas: 13 y 14 de octubre.
Es la primera que realizarán a las ciudades autónomas, y ha sido consensuada con el Gobierno.
Por su parte, la agenda que desarrollarán Felipe VI y doña Letizia en las dos ciudades autónomas se dará a conocer en los próximos días.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Imbroda considera la Medalla de Oro del Senado "un gran apoyo a la españolidad de Ceuta y Melilla"
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha recibido con "emoción", "gratitud infinita" y "humildad infinita" la decisión de la Mesa del Senado de conceder la Medalla de Oro de la Cámara Alta tanto a él como al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre
Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre.
Se trata de una visita que "ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real".
Por el momento, no se conocen más detalles sobre la agenda del que será el primer desplazamiento de los Reyes a ambas ciudades autónomas desde que Felipe VI llegó al trono en junio de 2014.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Moreno recibe hoy a Vivas en San Telmo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe hoy en el Palacio de San Telmo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el momento en el que se cumplen dos meses de la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.
Se trata de un encuentro que va a servir como una muestra más del compromiso de la comunidad con la ciudad autónoma tras una primera visita de Moreno a Ceuta el pasado mes de agosto.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Tolón dice que la asistencia a clase en Ceuta es de un 90% y sin incidencias
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que la asistencia a clase en Ceuta ha sido de un 90% este martes y ha asegurado que en la vuelta al cole no hubo "ninguna incidencia" en educación y "con todos los centros abiertos.
"Fue un buen inicio de curso", ha asegurado este miércoles Tolón en rueda de prensa en Ceuta, donde se va a reunir esta con la comunidad educativa de la ciudad autónoma. Tolón ha asegurado que les "preocupaba mucho" el inicio de curso en Ceuta, destacando que lo han estado preparando "todo el mes de agosto". "Queríamos que los niños volvieran a la rutina cuanto antes y recuperar su vida escolar", ha comentado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno anuncia 40,3 millones de euros para Ceuta por gastos extraordinarios
El Gobierno ha anunciado este miércoles que el próximo Consejo de Ministros aprobará una ayuda de 40,3 millones de euros para los gastos extraordinarios del Gobierno ceutí en relación con la crisis que está sufriendo la ciudad por la entrada masiva de migrantes.
Estos gastos se relacionan con la limpieza, la seguridad y otros conceptos que ha tenido que desembolsar el Gobierno autonómico para hacer frente a estas situaciones sobrevenidas, según ha adelantado hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Macron dice que España fue "víctima de un ataque" en Ceuta
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho este miércoles junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España fue "víctima de un ataque" en la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos el pasado 30 de julio y se ha mostrado partidario de reforzar la cooperación entre países europeos para evitar que se repita una situación similar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno confirma que ni un solo migrante menor de Ceuta ha sido devuelto a Marruecos
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dejado claro este miércoles que "ni un solo" migrante menor que se encuentra en Ceuta ha sido devuelto a Marruecos porque "no se puede devolver", y ha destacado que ya hay 10 expedientes de reagrupación familiar enviados a las autoridades del país africano.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los 27 reabren hoy el debate para endurecer el control fronterizo
Los ministros de Interior de la Unión Europea abordarán este jueves en Luxemburgo un nuevo plan de Bruselas para endurecer el control de la frontera exterior común y que abre la puerta a estudiar la suspensión del derecho de asilo en caso de amenazas híbridas que utilicen la llegada masiva de inmigrantes para desestabilizar a la Unión; una situación que preocupa cada vez más a las capitales, que ven en la crisis por el cruce ilegal de casi 80.000 personas de Marruecos a Ceuta el pasado julio una señal de alerta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres confía en recuperar la normalidad en las playas de Ceuta antes del 15 octubre
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que se puede lograr que las playas de Ceuta recuperan la normalidad antes del 15 de octubre y ha apuntado que cree que no será necesario abrir más recursos para la acogida de migrantes.
"Lo voy a intentar con todos los medios y en eso estamos trabajando", ha asegurado Torres en rueda de prensa en Ceuta, tras presidir la reunión del Comité de Situación en la Delegación del Gobierno. El ministro espera que ese entorno natural de las playas ceutíes "se recupere cuanto antes y podemos lograr esa fecha", tras el traslado ayer de unos 400 migrantes que estaban en la playa de Benítez hacia el centro de acogida de Loma Colmenar
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno niega las palabras de Vivas ante la jueza Tardón
El Gobierno ha replicado este miércoles al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que solo pidió una vez hablar con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la situación en su ciudad autónoma, y el mismo día que lo solicitó, el 30 de julio, hubo una conversación entre ambos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas asegura que los días previos intentó contactar "10 veces" con Sánchez
"Durante los días 27, 28 y 29 hubo 10 intentos de comunicarnos con el presidente del Gobierno con llamadas y mensajes de los que contestaron tres, a través del director de Gabinete". Esta ha sido una de las afirmaciones que Juan Jesús Vivas ha hecho este miércoles en la Audiencia Nacional. El presidente de Ceuta ha testificado durante dos horas y media ante la magistrada María Tardón, que investiga el asalto masivo a la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Italia prorroga por otros 15 días los controles a pasajeros de España
El Gobierno de Italia ha decidido este miércoles prorrogar, por segunda vez consecutiva, durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire accedan a su territorio desde España, al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sanz defendió que él si había trasladado los avisos
Sanz dejó su puesto defendiendo que él sí trasladó los avisos del CNI, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad. Su, por entonces jefe Miguel Ángel Pérez Triano negó haber tenido conocimiento de esta conversación. En las notas del CNI hechas públicas por el Gobierno, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por WhatsApp con un miembro del centro. El ahora ex delegado del Gobierno defendió que de esta conversación él no tenía conocimiento, aunque el día de su dimisión aseguró que él había avisado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Turno hoy para el exjefe de gabinete de Delegación en Ceuta
Gonzalo Sanz fue el primero en dimitir en el marco de esta crisis. Semanas más tarde lo ha hecho el Delegado del Gobierno. Sanz alegó "razones personales y familiares", aunque aclaró que la razón fundamental es la discrepancia de versiones con el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Continúan las declaraciones en la Audiencia Nacional
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. La actualidad informativa pasa hoy por la Audiencia Nacional donde declararán en calidad de testigos el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y el exjefe de la Policía Local, Sebastián Vega.
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