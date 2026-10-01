Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y el 14 de octubre

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, continúa con las testificales en la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio. Hoy es el turno de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ex delegado del Gobierno en Ceuta.

Sanz fue el primero en dimitir por esta crisis, alegó "razones personales y familiares", aunque aclaró que la razón fundamental es la discrepancia de versiones con el delegado. Lo hizo defendiendo que él sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad. Su, por entonces jefe Miguel Ángel Pérez Triano negó esta declaración.

En las notas del CNI hechas públicas por el Gobierno, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por WhatsApp con un miembro del centro. El ahora ex delegado del Gobierno defendió que de esta conversación él no tenía conocimiento, aunque el día de su dimisión aseguró que él había avisado.

Triano también está citado en la Audiencia Nacional y antes lo hizo el presidente de Ceuta.

Fuentes jurídicas trasladaron que Vivas aseguró que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de migrantes en territorio español. Dos días después se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único.

Además, Vivas habría indicado a la jueza que ese mismo día 27 de julio llamó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, Diego Rubio, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a las mismas fuentes.

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