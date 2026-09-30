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Iván Espinosa de los Monteros analiza la crisis de la vivienda: “España ha sido un país de propietarios”

El exdiputado de Vox se ha sentado junto a Cristina Pardo para hablar sobre una de las problemáticas que más preocupa a la sociedad.

Iván Espinosa de los Monteros analiza la crisis de la vivienda: “España ha sido un país de propietarios”

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Iván Espinosa de los Monteros, empresario y exdiputado español, ha compartido en el programa de La Mesa de este miércoles su posición sobre la crisis de la vivienda que atraviesa España y las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda.

El antiguo secretario general del partido de Santiago Abascal ha recordado que "España ha sido, tradicionalmente, un país de propietarios" y que, hace no tanto tiempo, el alquiler se limitaba a situaciones muy puntuales.

Sin embargo, Iván ha querido poner el foco en la falta de oferta que existe y ha afirmado que, con "voluntad política", sería mucho más sencillo terminar con este gran problema.

Sobre él:

Iván Espinosa de los Monteros es un empresario y político español. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con experiencia en el sector privado, desarrolló posteriormente una trayectoria vinculada a la política nacional.

Fue diputado en el Congreso de los Diputados y portavoz parlamentario de Vox, formación que abandonó en 2023. Desde entonces, ha continuado vinculado al análisis de la actualidad política y económica en diferentes medios y espacios de debate.

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