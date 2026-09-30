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"El paradito nunca voy a ser": David Bisbal explica cómo siente él la música

El artista ha revelado cómo será su próxima gira y ha prometido ser el mismo Bisbal de siempre.

"El paradito nunca voy a ser": David Bisbal explica cómo siente él la música

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David Bisbal ha vuelto a El Hormiguero para compartir con los espectadores las novedades de su carrera musical. El cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y ha hablado de su presente profesional.

Esta vez, Pablo Motos ha querido saber si, al sacar un disco con música de los 70' y 80', su gira va a ser más clásica. Sin embargo, el artista no ha tardado en dejar claro que pretende ser el mismo terremoto de siempre sobre el escenario.

El almeriense ha asegurado que incluso ha pedido unos pantalones de traje elásticos para poder realizar sus pasos míticos como la vuelta o la patada. ¡No te lo pierdas!

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