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Dos meses después

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "Hoy la ciudad está sumida en el caos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha asegurado que la situación no ha mejorado desde la invasión porque siguen afectados "los servicios básicos, los servicios municipales, la salud, la convivencia...".

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "Hoy la ciudad está sumida en el caos"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La realidad de Ceuta, dos meses después de la entrada de 80.000 ciudadanos marroquíes, sigue siendo de caos. Así lo ha asegurado Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta, en La Mesa. Le ha descrito a Cristina Pardo una situación que no ha mejorado desde la invasión ocurrida hace dos meses.

Doncel ha explicado que siguen afectados "los servicios básicos, los servicios municipales, la salud, la convivencia...". Por todas estas circunstancias, ha asegurado que "la ciudadanía está cansada, tiene sus libertades coartadas, tiene sus salidas a la calle limitadas, tiene temor". "El modo de vida del ceutí ha cambiado", ha subrayado.

En lo que respecta al puerto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta también ha comentado cómo está afectando esta crisis a la ciudad. "Hay tráficos que se han visto afectados", ha reconocido.

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