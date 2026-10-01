La increíble experiencia cercana a la muerte de Antonio Resines: "Veía lo que estaba pasando"

Antonio Resines, actor español con una extensa trayectoria en cine y televisión, ha compartido en el programa de La Mesa su experiencia cercana a la muerte y cómo vivió uno de los momentos más delicados de su vida.

El intérprete ha revelado cómo vio su cuerpo desde fuera en una habitación de hospital después de haber sufrido un accidente. Según ha contado, tuvo un grave choque con el coche con 21 años y, después de ser trasladado en un avión medicalizado a España, notó que salió de su propio cuerpo.

Antonio, bastante escéptico con todo este asunto, afirma no creerse lo que vivió pese a que asegura que lo que ha contado es real. Por ello, Cristina Pardo ha dado paso al doctor Manuel Sans Segarra, cirujano y experto en este tipo de experiencias.