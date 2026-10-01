"Estoy a favor de lo tradicional": Pola Jankowska, en contra de las aplicaciones de citas

Pola Jankowska, psicóloga y divulgadora, ha compartido en el programa de La Mesa sus claves y consejos sobre cómo ligar y las nuevas formas de relacionarse en la actualidad.

Como experta en el razonamiento humano, la invitada se ha mostrado en contra de las aplicaciones de citas y ha afirmado estar a favor del método tradicional.

Según ha dicho, este tipo de herramientas dañan el cerebro y le hacen creer que lo mejor es la inmediatez y la novedad dificultando así el compromiso y creando en las personas una falsa sensación de "oportunidades infinitas".