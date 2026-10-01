¿Cómo ligar?
"Estoy a favor de lo tradicional": Pola Jankowska, en contra de las aplicaciones de citas
La psicóloga ha hablado sobre cómo este tipo de aplicaciones afectan al cerebro de quienes las utilizan.
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Pola Jankowska, psicóloga y divulgadora, ha compartido en el programa de La Mesa sus claves y consejos sobre cómo ligar y las nuevas formas de relacionarse en la actualidad.
Como experta en el razonamiento humano, la invitada se ha mostrado en contra de las aplicaciones de citas y ha afirmado estar a favor del método tradicional.
Según ha dicho, este tipo de herramientas dañan el cerebro y le hacen creer que lo mejor es la inmediatez y la novedad dificultando así el compromiso y creando en las personas una falsa sensación de "oportunidades infinitas".
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