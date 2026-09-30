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DECRETO DE VIVIENDA

Cristina, propietaria que lleva seis años con una familia de inquiokupas: "La única solución es el desahucio"

Cristina es propietaria de una única vivienda que desde hace seis años está ocupada por la familia que previamente era su inquilina. En 'Espejo Público' cuenta su historia y pone el foco en la preocupación de los pequeños propietarios.

Cristina, propietaria que lleva 6 años con un inquiokupa

Cristina denuncia que lleva seis años sin cobrar el alquiler

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Anna Martín
Publicado:

El Real Decreto dirigido al sector de la vivienda, pendiente de convalidación este viernes en el pleno extraordinario, no afecta del mismo modo a todos los propietarios.

Cristina es propietaria de una casa en la que desde hace seis años vive un "inquiokupa", es decir, lleva todo ese tiempo sin recibir "ni un euro" del alquiler. Ahora, le preocupa cómo puede verse afectada por estas nuevas medidas.

Nos cuenta que el perfil de los inquilinos que habitan en su casa es el de una familia de cuatro miembros que cuenta con ayudas sociales de hasta 1.300 euros y que "se permiten" viajar fuera del país todos los meses de agosto para pasar sus vacaciones. "La renta que yo le pido es de 450 euros", explica, mostrando su descontento. "No paga porque no le da la gana", remata.

Para Cristina, la única solución es el "desahucio". Aunque cuenta que ya se trató de ejecutar el lanzamiento hace dos años, no se pudo llevar a cabo porque había menores. "Con un poco de suerte, el día 15 del mes que viene tenemos un segundo intento", dice.

"Es mi primera y única vivienda"

"Yo no llego al salario mínimo y me tengo que hacer cargo de los gastos de mi casa", explica, concretando su salario en 900 euros y admitiendo que tienen que ayudarla. Asimismo, aclara que esta propiedad no es una segunda vivienda para ella, sino la única que tiene. "Yo este piso lo alquilé para tener una ayuda complementaria", dice. La propietaria subraya que es una rentista "particular y pequeña".

"Esto no se puede consentir", dice. Algo que, en este contexto, es respaldado por Gema López, que comenta que "Cristina es igual de vulnerable que las personas a las que tiene alquilado su piso". La periodista cree que se están buscando normas que pretenden "ir a por el gordo", en referencia a los fondos buitre, pero recalca que hay personas como Cristina para las que cree que "también debería haber una norma".

Cristina asiente ante estas palabras y vuelve a remarcar que la casa por la que reclama el desahucio es su "primera y única" vivienda. "Yo, cuando necesité mi casa, a esta persona la avisé y llevo seis años viviendo de prestado", cuenta.

"Va a llegar un momento en que nosotros, cuando saquemos a las personas que tenemos en nuestras casas, no vamos a alquilar pisos, los vamos a vender. Y entonces no va a haber pisos para alquilar", apostilla, refiriéndose a los pequeños propietarios.

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