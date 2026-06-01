CASA REAL
Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores': "Me parecen campañas hipócritas"
Los colaboradores de Más Espejo analizan el comunicado de la Reina Letizia contra los derivados del tabaco. Las reacciones de todos ellos han sido variadas, aunque coinciden con el mensaje que lanza.
- La reina Letizia inaugura la 85ª Feria del Libro de Madrid, con el humor como protagonista
- Las reacciones a la interpretación de la Reina Letizia: "Yo ya he dejado de verla como una reina"
- El chascarrillo de la Reina Letizia a dos jóvenes que le pedían una entrevista: "Antes, delante de una cámara, era inviable"
Publicidad
Desde las redes sociales de la Casa Real, la Reina Letizia ha publicado un vídeo en el que alerta a los jóvenes sobre los peligros del tabaco en sí mismo y de los derivados de este, como los vapers.
Tras ver las imágenes, Miquel Valls rápidamente ha expresado: "¡Que no los vendan!". Al tiempo que calificaba las campañas entorno a la industria de "hipócritas".
Por lo general, los colaboradores no han puesto en duda en mensaje central de la campaña de la Casa Real. Sin embargo, sí que ha despertado diferentes reacciones la manera de expresarse de la Reina.
"Tendría que estar más cercana a los jóvenes"
El periodista Rubén Amón elogiaba a Doña Letizia y a su discurso. "Qué comunicadora es, me parece un vídeo impecable", decía.
No coincidía con las palabras de Amón la periodista Gema López que, a diferencia de en otras ocasiones, como ella misma puntualizaba, esta vez echaba en falta algo de la Reina. "La veo demasiado presentadora de informativos, tendría que estar un poco más cercana al lenguaje juvenil", consideraba.
"No veo a la Reina hablando del alcoholismo"
A diferencia de sus compañeros, el colaborador Cristóbal Soriadejaba a un lado el lenguaje del mensaje contra los derivados del tabaco y ponía el foco en otro asunto. Soria piensa que "el alcoholismo se ha normalizado y no veo a la Reina Letizia hablando de eso", cuando para él "es mucho más tóxico y perjudicial".
"Pero ella no bebe alcohol", zanjaba Susanna Griso respondiendo a Soria.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"
- El periodista David Vigario revela el calvario de la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez: "Es posible que Hacienda también le acosara"
- Xavi García Albiol: "Si existe ese complot del PP con jueces y fiscales, lo que tiene que hacer Sánchez es actuar judicialmente"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad