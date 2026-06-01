Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores': "Me parecen campañas hipócritas"

Desde las redes sociales de la Casa Real, la Reina Letizia ha publicado un vídeo en el que alerta a los jóvenes sobre los peligros del tabaco en sí mismo y de los derivados de este, como los vapers.

Tras ver las imágenes, Miquel Valls rápidamente ha expresado: "¡Que no los vendan!". Al tiempo que calificaba las campañas entorno a la industria de "hipócritas".

Por lo general, los colaboradores no han puesto en duda en mensaje central de la campaña de la Casa Real. Sin embargo, sí que ha despertado diferentes reacciones la manera de expresarse de la Reina.

"Tendría que estar más cercana a los jóvenes"

El periodista Rubén Amón elogiaba a Doña Letizia y a su discurso. "Qué comunicadora es, me parece un vídeo impecable", decía.

No coincidía con las palabras de Amón la periodista Gema López que, a diferencia de en otras ocasiones, como ella misma puntualizaba, esta vez echaba en falta algo de la Reina. "La veo demasiado presentadora de informativos, tendría que estar un poco más cercana al lenguaje juvenil", consideraba.

"No veo a la Reina hablando del alcoholismo"

A diferencia de sus compañeros, el colaborador Cristóbal Soriadejaba a un lado el lenguaje del mensaje contra los derivados del tabaco y ponía el foco en otro asunto. Soria piensa que "el alcoholismo se ha normalizado y no veo a la Reina Letizia hablando de eso", cuando para él "es mucho más tóxico y perjudicial".

"Pero ella no bebe alcohol", zanjaba Susanna Griso respondiendo a Soria.

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