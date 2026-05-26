Cristóbal Soria no entiende por qué Zapatero no está detenido: "Puede haber riesgo de fuga"

La reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le plantea dudas al periodista y colaborador del programa Cristóbal Soria, quien no entiende por qué sigue sin estar detenido.

Enmarcándose como "un español de a pie", ha dicho que todos los que son como él se lo preguntan "porque hay riesgo de fuga".

"Su control policial le puede hacer fugarse en cualquier momento"

Susanna Griso le planteaba el "gran" control que tiene Zapatero, ya que al ser expresidente cuenta con escolta policial. Algo que el colaborador considera un dardo a favor de Zapatero: "precisamente la infraestructura y el músculo que tiene por ser expresidente le puede hacer perfectamente salir del país en cualquier momento".

La periodista Pilar Velasco, que consideraba que Soria estaba "especulando", considera que si el juez no ve necesaria su detención "habrá que ver como avanza la investigación". Además, compara la presente trama con la que concierne al exministro José Luis Ábalos, en la que "tardaron unas semanas en registrar las viviendas".

"Es suficientemente contundente el sumario para que Zapatero esté preocupado y sea clave la declaración del día 2 de junio", concluía la periodista alejándose de la idea expresada por su compañero de mesa Soria.

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