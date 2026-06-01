Pepa, la mujer de 85 años que denuncia el cierre de su centro de día: "Ahora estoy sola y estoy perdiendo la cabeza"

En agosto del 2025, el Ayuntamiento de Alicante clausuraba el centro de día Plaza de América por falta de presupuesto. Una decisión que dejaba a los mayores sin el único centro de día público del municipio.

El cierre del centro dejó a decenas de personas mayores sin el único espacio que les permitía socializar, aprender y estar atendidos. Algo que para personas como Pepa, ha sido una condena en vida.

Pepa ha estado meses denunciando la soledad y la tristeza que les producía a personas como ella el cierre del centro, ante el que el Ayuntamiento no había proporcionado otras alternativas. Por eso, no ha dudado en presentarse en un pleno del Ayuntamiento para reclamar un espacio para ellos.

"No sé aún si ha servido de algo, pero hace más el que quiere que el que puede", afirma Pepa, "está aprobado, pero no podemos esperar mucho tiempo con la edad que tenemos".

Según nos cuenta Pepa, la vida le ha cambiado por completo desde que no va al centro de día. "Estoy sola y estoy perdiendo la cabeza", confiesa. Una denuncia que espera pueda llegar a buen puerto pronto.

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