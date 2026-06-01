Ana Mena se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Era frustrante”

Ana Mena es una de las cantantes más consolidadas a nivel mundial, al igual que lo es Luis Fonsi. Sin embargo, su camino hacia la cima no estuvo libre de piedras. Todo lo contrario: tuvieron que ir adaptándose a las circunstancias para ir superando cada barrera de la mejor forma posible.

Así lo ha contado Ana, sincerándose sobre las dificultades que sufrió cuando notó que le cambiaba la voz. “Son muy traicioneros los cambios”, explicaba: “A mi me costó mucho, no podía hacer ningún agudo”. Una situación que le llevó a sentirse “muy frustrada” entre los 13 y 16 años.

De igual modo, Fonsi ha recordado como “las canciones que cantaba con mucha fluidez, de repente ya no llegaba”. Como su compañera, tuvo que afrontar esta fase de su vida de la mejor forma posible, a pesar de que su voz “se rompiera”. Un aprendizaje que lleva en la maleta, dejando claro que “hay que tener paciencia” cuando esto sucede.

El puertorriqueño empatiza especialmente con todos aquellos que están cambiando de voz durante su paso por el programa, tanto como para ponerse en su piel en cuanto lo detecta. Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de estas emotivas palabras de los coaches.

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