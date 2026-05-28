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Crisis en el PSOE

La curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson' que ha hecho Rubén Amón en Espejo Público

El periodista Rubén Amón analiza en Espejo Público los distintos escándalos de corrupción que salpican al PSOE y hace una curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson'.

Rubén Amón en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

El periodista Rubén Amón cree que con los últimos escándalos de corrupción que salpican al PSOE "estamos descubriendo que el puzzle tiene sentido". "Al principio las piezas estaban desordenadas pero ahora las juntamos", ha dicho sobre la entrada de la UCO en la sede de Ferraz. "De momento nos conformamos con el placebo del día que es su hermano en el banquillo. Ahora esta causa nos parece menor porque las otras son gigantescas", determina.

El periodista ha hecho una curiosa comparación de la situación que vive el líder del Ejecutivo Pedro Sánchez con el personaje de 'Los Simpson' conocido como el 'señor Burns'. Desarrolla Amón su idea explicando que Sánchez, como el personaje de la serie animada "tiene tantas enfermedades que compiten todas entre sí y ninguna termina de matarlo". "El señor Burns tiene 3 tipos de herpes, Alzheimer, la fiebre del heno... pero comparten tanto hueco que ninguna prevalece sobre la otra y se crea un equilibrio". "Tiene tantas enfermedades que compiten todas entre sí y ninguna termina de matarlo", mantiene.

"Ver al hermano de Pedro Sánchez en el banquillo es un placebo para muchos españoles"

Cree que ver al hermano de Pedro Sánchez sentado en un banquillo es un placebo para muchos españoles que quieren que en realidad quien se siente ante el juez sea el líder del Ejecutivo. Rubén Amón destaca que no se puede interpretar una absolución en la causa del hermano de Pedro Sánchez como una victoria de todo lo que está en juego. "Me preocupa que esto sea así", señala el comunicador.

Se pregunta Amón si Juanma Moreno no se arrepiente de haber adelantado las elecciones andaluzas porque si no lo hubiera hecho hubiera tenido a su favor el 'caso Zapatero' y la intervención de la UCO en la sede de Ferraz.

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