Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 572

Marta, decepcionada con Fina tras descubrir la verdad sobre Bianca: “¿Cómo has podido mentirme?”

La fotógrafa se ve obligada a contarle a la De la Reina que mantuvo una relación con Bianca.

Marta, decepcionada con Fina tras descubrir la verdad sobre Bianca: “¿Cómo has podido mentirme?”

Publicidad

Bianca intenta ponerse en contacto con Fina tras la ruptura, pero quien responde a la llamada es Marta, algo que deja a la De la Reina un tanto preocupada.

Digna le dice a Fina que debería contarle a Marta quién es en realidad Bianca, pero la fotógrafa intenta posponerlo. Está muy triste tras la ruptura con la argentina y no quiere ahora enfrentarse a otro problema.

Sin embargo, Fina se ve obligada a contárselo cuando Marta descubre en su mesita de noche la pulsera que le regaló Bianca.

La joven le dice que se encontró la pulsera en la calle, pero Marta ata cabos y descubre la verdad: “Estuvisteis juntas, ¿no?”

Fina acaba admitiéndolo y Marta le pregunta por qué no se lo ha contado antes cuando es algo natural y normal que ambas rehiciesen sus vidas cuando pensaban que no volverían a verse.

La joven le responde que no se lo contó porque cuando volvió a España todavía estaba con Bianca, pero le asegura que ya no está con ella porque han roto su relación esa misma mañana. ¡Marta se queda en shock!

“La Fina que yo conozco no era así”, le dice Marta a Fina muy decepcionada mientras se marcha de la habitación. ¿Qué pasará ahora?, ¿podrán reconciliarse o será el principio del fin de su relación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Capítulo 572 de Sueños de libertad; 1 de junio: Álvaro, en el punto de mira del robo de los camiones de la fábrica

Capítulo 572 de Sueños de libertad; 1 de junio: Álvaro, en el punto de mira del robo de los camiones de la fábrica

“Lo hago por nuestros hijos”: Pablo confirma a Nieves que no la va a denunciar ante las autoridades

“Lo hago por nuestros hijos”: Pablo confirma a Nieves que no va a denunciarla ante las autoridades

Marta, decepcionada con Fina tras descubrir la verdad sobre Bianca: “¿Cómo has podido mentirme?”
Capítulo 572

Marta, decepcionada con Fina tras descubrir la verdad sobre Bianca: “¿Cómo has podido mentirme?”

Eduardo se queda en shock tras descubrir que la mujer de su hermano, de la que él estaba enamorado, murió hace cinco años
Capítulo 572

Eduardo se queda en shock tras descubrir que la mujer de su hermano, de la que él estaba enamorado, murió hace cinco años

Tasio da la cara por Salva frente a los trabajadores de la fábrica: “Quiero que cesen los insultos y los ataques en su contra”
Capítulo 572

Tasio da la cara por Salva frente a los trabajadores de la fábrica: “Quiero que cesen los insultos y los ataques en su contra”

El hijo de Damián no duda en defender a su amigo cantinero.

Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión esta temporada
Audiencias

Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión esta temporada

Sueños de libertad sigue imparable en una temporada en la que las series turcas de Antena 3, En tierra lejana y Una nueva vida, también cosechan un gran éxito en las noches del domingo, lunes y martes.

Una nueva vida

La venganza contra los Korhan ya ha comenzado: Abidin descubre toda la verdad

Cihan rompe con Mine y lucha por salvar su matrimonio con Alya

Esta noche en En tierra lejana: Cihan rompe con Mine y lucha por salvar su matrimonio con Alya

La confesión de Francisco Ortiz a Megan Maxwell: “He aprendido mucho interpretando a Daryl”

La confesión de Francisco Ortiz a Megan Maxwell: “He aprendido mucho interpretando a Daryl”

Publicidad