Marta, decepcionada con Fina tras descubrir la verdad sobre Bianca: “¿Cómo has podido mentirme?”

Bianca intenta ponerse en contacto con Fina tras la ruptura, pero quien responde a la llamada es Marta, algo que deja a la De la Reina un tanto preocupada.

Digna le dice a Fina que debería contarle a Marta quién es en realidad Bianca, pero la fotógrafa intenta posponerlo. Está muy triste tras la ruptura con la argentina y no quiere ahora enfrentarse a otro problema.

Sin embargo, Fina se ve obligada a contárselo cuando Marta descubre en su mesita de noche la pulsera que le regaló Bianca.

La joven le dice que se encontró la pulsera en la calle, pero Marta ata cabos y descubre la verdad: “Estuvisteis juntas, ¿no?”

Fina acaba admitiéndolo y Marta le pregunta por qué no se lo ha contado antes cuando es algo natural y normal que ambas rehiciesen sus vidas cuando pensaban que no volverían a verse.

La joven le responde que no se lo contó porque cuando volvió a España todavía estaba con Bianca, pero le asegura que ya no está con ella porque han roto su relación esa misma mañana. ¡Marta se queda en shock!

“La Fina que yo conozco no era así”, le dice Marta a Fina muy decepcionada mientras se marcha de la habitación. ¿Qué pasará ahora?, ¿podrán reconciliarse o será el principio del fin de su relación?

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