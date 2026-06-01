La justicia avala que una orquesta no cobre tras una mala actuación: "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra"

La orquesta Ciudad de Vigo se quedó sin cobrar tras su actuación en Vitoria, que contrató el Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. Según algunos vecinos y el propio centro, no solo no se cumplió el horario pactado, ni la vestimenta, sino que además la actuación no tenía nada que ver con lo que prometían.

El precio de la actuación era de más de 11.000 euros, pero al ver que los cantantes no se sabían las letras ni las coreografías de las canciones y que además desafinaban, el centro decidió no abonar la segunda parte del caché, de 6.655 euros.

Estíbaliz Reboredo, la vicepresidenta de la asociación que contrató la orquesta, afirma que ni siquiera coincidían los miembros del grupo con los que mandaron en una foto. "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra", advierte Estíbaliz.

Pese a que la asociación trató de llegar a un acuerdo para rebajar el precio, la orquesta no cedió. "No es que no quisiéramos pagar, quisimos negociar", afirma.

La orquesta decidió denunciar los hechos, pero la justicia ha terminado dando la razón al Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. La mala actuación ha terminado costando más de 6.000 euros a la orquesta.

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