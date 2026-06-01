Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

La justicia avala que una orquesta no cobre tras una mala actuación: "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra"

El Centro Galego de Vitoria-Gasteiz contrató a la orquesta Ciudad de Vigo, que según ellos no dio un servicio adecuado. Tras denunciar que no les abonaron parte del pago, la justicia ha terminado dando la razón a la asociación.

Orquesta

Publicidad

La orquesta Ciudad de Vigo se quedó sin cobrar tras su actuación en Vitoria, que contrató el Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. Según algunos vecinos y el propio centro, no solo no se cumplió el horario pactado, ni la vestimenta, sino que además la actuación no tenía nada que ver con lo que prometían.

El precio de la actuación era de más de 11.000 euros, pero al ver que los cantantes no se sabían las letras ni las coreografías de las canciones y que además desafinaban, el centro decidió no abonar la segunda parte del caché, de 6.655 euros.

Estíbaliz Reboredo, la vicepresidenta de la asociación que contrató la orquesta, afirma que ni siquiera coincidían los miembros del grupo con los que mandaron en una foto. "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra", advierte Estíbaliz.

Pese a que la asociación trató de llegar a un acuerdo para rebajar el precio, la orquesta no cedió. "No es que no quisiéramos pagar, quisimos negociar", afirma.

La orquesta decidió denunciar los hechos, pero la justicia ha terminado dando la razón al Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. La mala actuación ha terminado costando más de 6.000 euros a la orquesta.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Silvia Salas

Silvia Salas estalla contra Bárbara Rey por su actitud ante la muerte de Frank Francés: "Le hizo cosas muy feas"

Susanna Griso sorprendida por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante

La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"

Silvia Salas

Silvia Salas rompe a llorar tras la muerte de Frank Francés: "Sufro por mi hijo y porque se ha ido una persona buena"

Joan y Juana
Nos lo cuenta

El marido de Juana se quedó mudo de un día para otro: "Es muy traumático entrar hablando a un quirófano y salir sin voz"

La Reina Letizia y su comunicado contra el tabaco.
CASA REAL

Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores': "Me parecen campañas hipócritas"

Orquesta
Lo vemos

La justicia avala que una orquesta no cobre tras una mala actuación: "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra"

El Centro Galego de Vitoria-Gasteiz contrató a la orquesta Ciudad de Vigo, que según ellos no dio un servicio adecuado. Tras denunciar que no les abonaron parte del pago, la justicia ha terminado dando la razón a la asociación.

Pepa
Denuncia

Pepa, la mujer de 85 años que denuncia el cierre de su centro de día: "Ahora estoy sola y estoy perdiendo la cabeza"

El Ayuntamiento de Alicante ha cerrado el único centro de día público del municipio, dejando a Pepa y a muchas personas mayores sin alternativa. Una clausura que le ha arrebatado a Pepa la única alegría diaria que tenía y por la que ha luchado en un pleno del Ayuntamiento.

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Era frustrante”

Fran Fajardo

Fran Fajardo explica por qué la hija de Anabel Pantoja podría tener un defensor judicial: "Pasaría a ocupar la condición de víctima"

Jefa de las cuidadoras de tía Isabel

Habla la jefa de las cuidadoras de la tía Isabel, tras comenzar el juicio contra Luis Lorenzo: "Ella pidió ayuda en su momento"

Publicidad