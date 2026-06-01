20 años sin Rocío Jurado: sus matrimonios y el adiós a "La Más Grande" que paralizó España

Tal día como hoy se cumplen dos décadas de la muerte de Rocío Jurado, una de las figuras más icónicas de la música y la televisión en España. Dueña de una voz inconfundible y de una personalidad arrolladora, "La Más Grande" marcó varias generaciones gracias a una carrera llena de éxitos, actuaciones históricas y una enorme exposición mediática que convirtió también su vida personal en parte de la cultura popular española.

Desde sus inicios en la copla hasta su matrimonio con José Ortega Cano, pasando por su faceta como madre y uno de los adioses más seguidos por el país, la historia de Rocío Jurado sigue despertando interés veinte años después de su fallecimiento.

Rocío Jurado | Gtres

Los inicios de una artista única

Rocío Jurado nació en Chipiona, Cádiz, en 1944 bajo el nombre de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado. Desde muy pequeña mostró interés por la música y comenzó cantando copla y flamenco en concursos radiofónicos y eventos locales. Su gran salto llegó en los años 60, cuando empezó a actuar en tablaos y programas musicales que le permitieron darse a conocer en toda España.

Su potencia vocal y su presencia escénica rápidamente la diferenciaron de otras artistas de la época. Con el tiempo, consiguió modernizar la copla y acercarla a nuevas generaciones, mezclándola además con balada, flamenco y música melódica.

Rocío Jurado | Gtres

Los grandes éxitos de "La Más Grande"

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado acumuló algunos de los temas más populares de la música española. Canciones como Como una ola, Se nos rompió el amor, Ese hombre o Lo siento mi amor forman ya parte de la historia musical del país.

Además de triunfar en España, la artista también desarrolló una importante carrera internacional, especialmente en América Latina, donde llegó a llenar grandes recintos y a convertirse en una auténtica estrella.

Su capacidad interpretativa y la intensidad emocional de sus actuaciones hicieron que terminara recibiendo el apodo de "La Más Grande", un sobrenombre que acabó acompañándola durante toda su trayectoria.

Rocío Jurado | Gtres

Sus matrimonios y su vida sentimental

La vida sentimental de Rocío Jurado también ocupó durante años titulares y portadas. Su primer gran matrimonio fue con el boxeador Pedro Carrasco, con quien tuvo a su hija Rocío Carrasco. Durante años formaron una de las parejas más famosas de España, aunque terminaron separándose en 1989.

Rocío Jurado y Pedro Carrasco | Gtres

Años más tarde, la cantante volvió a casarse, esta vez con el torero José Ortega Cano, una relación que volvió a situarla constantemente en el foco mediático. La boda, celebrada en la finca Yerbabuena en 1995, fue uno de los acontecimientos sociales más seguidos del momento.

Rocío Jurado y Ortega Cano en su boda | Gtres

Su familia y la adopción de sus hijos pequeños

Durante su matrimonio con Ortega Cano, la artista decidió ampliar la familia mediante adopción. En 1999 la pareja adoptó en Colombia a José Fernando Ortega y Gloria Camila Ortega, que entonces eran todavía muy pequeños.

Con el paso de los años, la familia Jurado se convirtió en una de las sagas más mediáticas de la televisión española, especialmente tras la muerte de la cantante y los posteriores conflictos familiares expuestos públicamente.

Ortega Cano, Rocío Jurado y sus hijos José Fernando y Gloria Camila | Gtres

La enfermedad y un adiós que paralizó España

En 2004, Rocío Jurado anunció públicamente que padecía cáncer de páncreas. Durante los meses siguientes, España siguió muy de cerca su evolución médica y sus apariciones públicas. La artista continuó mostrando fortaleza incluso durante el tratamiento y protagonizó momentos televisivos muy recordados.

Finalmente, falleció el 1 de junio de 2006 en Madrid a los 61 años. Su funeral y el traslado de su féretro a Chipiona paralizaron el país y reunieron a miles de personas que quisieron despedirse de una de las voces más importantes de la historia de la música española.

Rocío Jurado | Gtres

Un legado que sigue muy presente

Veinte años después de su muerte, la figura de Rocío Jurado sigue completamente viva en la cultura popular española. Sus canciones continúan sonando, nuevas generaciones descubren sus actuaciones y su historia familiar sigue generando titulares y documentales.

Pero más allá del personaje mediático, Rocío Jurado dejó una huella enorme en la música española gracias a una voz irrepetible y una forma de interpretar que todavía hoy sigue emocionando a millones de personas.