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Silvia Salas rompe a llorar tras la muerte de Frank Francés: "Sufro por mi hijo y porque se ha ido una persona buena"

Frank Francés ha fallecido tras una larga enfermedad. Hoy, hablamos con Silvia Salas, la mujer que sustituyó a Bárbara Rey en el corazón del jugador de pádel y con la que mantuvo una guerra mediática tras su relación.

Silvia Salas

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Frank Francés, el famoso jugador de pádel cuyo relación con Bárbara Rey copó cientos de portadas, ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer. Una tragedia que la vedette ha lamentado en redes sociales.

Tras su relación con Bárbara Rey, Frank se enamoró de Silvia Salas, con quien tuvo un hijo, Alejandro. Pese a que tras su separación ambos comenzaron una guerra mediática, la actriz también se ha mostrado muy afectada por su muerte.

"Tuvimos muchos enfrentamientos televisivos y es lo que ha quedado, pero estoy muy afectada porque hace siete meses he perdido a mi madre", señala Silvia Salas, "mi hijo ha perdido a una abuela y a su padre en muy poquito tiempo".

Según nos cuenta, su sufrimiento sobre todo viene por su hijo, que hasta este momento estaba viviendo con Frank y que le ha acompañado durante toda su enfermedad. "Sufro por mi hijo y porque se ha ido una persona buena", afirma Silvia Salas.

La actriz confiesa que meses antes de morir, le escribió una carta a Frank en la que le daba las gracias por el hijo que le ha dado y en la que le pedía perdón. "Le pedía perdón porque también soy humana y también le he podido hacer daño", asegura.

Aunque ambos tuvieron muchas diferencias, al final lograron llevarse bien, especialmente por Alejandro. Una relación que, más allá de los altibajos, siempre estará en su corazón y por la que se ha mostrado rota en el plató de Y ahora Sonsoles.

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