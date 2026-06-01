Marilyn Monroe cumple 100 años, un icono de moda inmortal que todas han querido imitar

Camisetas con su rostro, pantalones pirata, vestidos de cintura entallada, el armario de Marilyn renace para celebrar su centenario con prendas que rinden homenaje a la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias, y que mezclan la inocencia con una estética sexy sin estridencias.

El 1 de junio, Marilyn Monroe cumpliría 100 años, un centenario que el cine celebra con reposiciones de sus emblemáticas películas, la literatura con nuevos libros sobre su universo y la moda con diseños que reflejan un estilo que causó sensación, que muchas mujeres continúan imitando y al que las firmas se rinden.

La actriz supo como nadie utilizar el vestuario para resaltar su anatomía. Diosa sexual para muchos, inocente y vulnerable para otros, Marilyn (Los Ángeles, 1926-1962) sabía con picardía cómo hacer que su imagen no pasara desapercibida.

Incluso destacaba su busto y las curvas de su trasero gracias a cómo situaba las costuras de sus prendas, según desveló el diseñador Bill Blass en su biografía, y con el que la actriz mantuvo una estrecha relación.

Ana de Armas, Mira Sorvino y Michelle Williams se pusieron en su piel en diferentes películas sobre su vida, pero desde Madonna a Beyoncé, Penélope Cruz, Rihanna, Nicole Kidman o Jennifer Lopez han emulado su estética 'blondie' en diferentes momentos.

Inspiración en el diseño

La firma Guess ha reconocido que Marilyn es una de sus musas originales al representar una "visión de mujer fuerte, sensual y consciente de sí misma, que sigue estando en el núcleo de su identidad hoy en día".

De hecho, los primeros vaqueros lanzados por la marca se bautizaron como Marilyn, una manera de sellar un vínculo simbólico entre la estrella y la firma, que ha presentado una colección de prendas de estética actualizada inspiradas en la sensualidad y feminidad de la intérprete.

La propuesta incluye vestidos halter, un estilo que popularizó con la famosa secuencia de La tentación vive arriba, donde sobre las rejillas del metro la falda subía hacia sus caderas. En este caso la firma lo actualiza con un vestido mini corsé con tul en el interior para dar vuelo a la falda.

Una colección que incluye tops bustier, chaquetas y pantalones denim de lunares, además de cazadoras y camisetas con su imagen. Tampoco faltan coloridos conjuntos de cuadros de vichí o los clásicos pantalones capri, todo ello reinterpretado bajo el encanto de los años 50.

Distintas plataformas de moda de venta digital son las que ganan en disponibilidad cuando se trata de elegir una camiseta con el rostro de la actriz o bien con imagen de alguna de sus películas.

Peter Lawford y Marilyn Monroe | Cordon Press

Un estilo que permanece

Las tendencias se rinden a pantalones capri como demuestra la colección del diseñador francés Jacquemus que propone unos capri ajustados con un coqueto volante bajo la rodilla.

La versión actual del vestido que lució la actriz para acudir al estreno de Luces de candilejas en satén blanco, la ofrece Pronovias con un diseño palabra de honor en mikado, de línea depurada y corte sirena.

Desde aquel momento hasta ahora, las prendas de cuello halter han crecido en versatilidad, un corte que realza la parte superior del cuerpo con tiras en el cuello y escote en pico con la apuesta principal de firmas como Pull&Bear. Opciones igualmente sofisticadas apuestan por cuello elevado y espalda abierta como Stradivarius.

Pero no todo era fiesta en el vestuario de Marilyn, los shorts de talle alto que lucía relajada en una hamaca junto a la piscina los propone Isabel Marant en crochet de color tostado, una opción muy boho, tanto como el short de lino con detalles bordados de Cos.

Lawrence Schiller fotografió a Marilyn sin la parte superior del bikini, un escándalo para la época, aunque no ha sido la única fotografía de baño de la actriz, que ha posado en playas y piscinas con bañadores y bikinis.

Una estética de baño que hoy reproduce la firma italiana Max Mara con braguitas culote de talle alto y tops con un solo hombro, triángulo o bandó, además de bañadores de línea baja, con motivo fruncido en la parte delantera y detalle en metal en forma de U en el pecho.