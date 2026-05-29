La reina Letizia inaugura la 85ª Feria del Libro de Madrid, con el humor como protagonista

Este viernes, 29 de mayo, la reina Letizia ha inaugurado a las 11.00 horas la 85 Feria del Libro de Madrid. Este año, está dedicada al humor en la literatura y, durante 17 días, reunirá a escritores, editores, libreros y lectores en el Parque del Retiro de Madrid.

Siguiendo con la tradición, la reina ha visitado la feria, parando en varias de las casetas que la conforman y adquiriendo nuevas lecturas para el verano. Durante el recorrido, fue acompañada de otras autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de Eva Orúe, directora del evento, según informaron los organizadores.

Un paseo lleno de literatura

Son 366 las casetas desplegadas a lo largo del Paseo de Coches del Retiro: 118 librerías, 220 editoriales, 16 distribuidoras y 16 organismos oficiales. Por ellas pasarán más de 230 autores para firmar libros, siendo más de 6.000 convocatorias de firmas programadas hasta el 14 de junio, cuando la Feria llegará a su fin.

Entre los autores destacados que acudirán a firmar se encuentran: Maitena, Ian Gibson, David Uclés, Siri Hustvedt, Julia Navarro, Mavi Doñate, Sara Barquinero, Luis Zueco, Marcos Giralt Torrente, Tom Gauld, Gueorgui Gospodinov, Fernando Aramburu, Peridis, Rosario Villajos o Luis García Montero.

El humor se convierte en protagonista

La pasada edición tuvo a Nueva York como eje central del acto. Este año, el humor cobra vida y es el tema principal de la Feria. Tendrán especial protagonismo figuras como Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea; David Safier, autor de algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas; o Maitena, referente del humor gráfico argentino.

Las casetas estarán abiertas de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos, el horario de mañana se prolonga hasta las 15.00 horas.

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