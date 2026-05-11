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El chascarrillo de la Reina Letizia a dos jóvenes que le pedían una entrevista: "Antes, delante de una cámara, era inviable"

La respuesta "políticamente correcta" de la Reina Letizia a dos jóvenes que le pedían una entrevista para su podcast ya se ha viralizado en redes.

La Reina Letizia responde a la invitación de dos jóvenes a su podcast

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Espejo Público
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Lareina Letizia asistió la pasada semana a la entrega de las Medallas de Oro de la Cruz Roja en Pamplona. Antes de entrar en el Museo de la Universidad de Pamplona, dos jóvenes estudiantes de la facultad de Comunicación la abordaron para invitarla al podcast que ambos tienen y, de este modo, entrevistarla.

En este marco, Doña Letizia respondió con otra pregunta: "¿Cuál es vuestro propósito?". Los jóvenes resaltaron su interés en el legado que quiere dejar y en su propósito de vida. "Buscamos a la persona detrás del personaje. Ser ese medio entre los mayores referentes del mundo y los jóvenes para lanzar ese mensaje", matizaron.

La respuesta de la reina no ha dejado indiferente a nadie y ya se ha viralizado en redes. "Yo creo que lo estáis consiguiendo. Muchísimas gracias", dijo.

"No hay mejor defensa"

Gema Lopez saca a relucir lo que en otros tiempos hubiera sido "impensable": "A Juan Carlos I se le podía escapar algún chascarrillo pero delante de una cámara era inviable".

Por su parte y basado en su experiencia, Pilar Vidal añade que "jamás" le han dicho en un evento que "no haga preguntas a Doña Letizia".

"A una periodista la vas a pillar en una entrevista, no hay mejor defensa que entrevistar tu", concluye Susanna Griso al respecto.

La intención de los jóvenes periodistas ha chocado con el protocolo de la Casa Real, a pesar de su buena voluntad, ya que ningún miembro de la familia real concede entrevistas.

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