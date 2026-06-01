El marido de Juana se quedó mudo de un día para otro: "Es muy traumático entrar hablando a un quirófano y salir sin voz"

El silencio puede convertirse en un enemigo de quien un día tuvo voz. Es lo que le ocurrió a Joan, a quien hace 11 meses le extirparon la laringe por un cáncer, dejándole completamente mudo.

La única forma que tiene de recuperar la voz es gracias a una prótesis fonaria, un aparato de silicona que actúa de cuerdas vocales. El problema es que la prótesis está disponible, pero según el hospital, no hay otorrinos ni anestesistas que puedan llevar a cabo la operación.

La espera está desesperando a Joan, que se siente aislado del mundo y dependiente de su mujer, Juana, que se ha convertido en su voz. "Hay veces que no le entiendo, nos ponemos nerviosos y vienen las discusiones", señala Juana, "sabíamos que iba a ser malo, pero no tanto".

El hecho de no poder hablar no solo está desgastando a Joan a nivel psicológico, sino también su matrimonio, que siempre se sostuvo en el diálogo. "Siempre nos hemos comunicado muchísimo", advierte.

Hoy, Joan y Juana esperan pacientes la prótesis que le devuelva la voz y la vida. ¿Lograrán ambos poder decirse todo lo que no han podido contarse en este tiempo?