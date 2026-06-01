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Silvia Salas estalla contra Bárbara Rey por su actitud ante la muerte de Frank Francés: "Le hizo cosas muy feas"

El famoso jugador de pádel ha fallecido a causa de una larga enfermedad. Ahora, su muerte parece haber levantado heridas entre dos de sus exparejas: Bárbara Rey y Silvia Salas.

Silvia Salas

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Frank Francés, el famoso jugador de pádel que mantuvo una mediática relación con Bárbara Rey, ha fallecido a sus 62 años tras una larga enfermedad. Una muerte que ha afectado mucho a Silvia Salas, la mujer que conquistó su corazón después de la vedette y con la que tuvo un hijo.

Silvia Salas se ha mostrado rota ante el fallecimiento de Frank, con el que confiesa que, aunque ha mantenido años de guerra mediática, terminó teniendo buena relación. Tanto es así que, antes de morir, Salas le escribió una carta a Frank en la que le daba las gracias por regalarle a su hijo y le pedía perdón por tantos años de enfrentamiento.

Según Silvia Salas, quien no tenía relación con Frank durante los últimos años era Bárbara Rey, a diferencia de ella. Por eso, no entiende que la vedette haya publicado un mensaje en redes lamentando su muerte y afirmando que "lo había pasado muy mal".

"Ha estado fuera de lugar, Bárbara le hizo cosas muy feas a Frank y muchas se hicieron públicas", afirma Silvia Salas, "me parece fuera de lugar que quiera ir al tanatorio".

Silvia carga contra Bárbara Rey y sostiene que esta le ha hecho mucho daño y la ha atacado durante años, por lo que no está dispuesta a perdonarla. Ahora, la muerte de Frank Francés vuelve a abrir la guerra entre ambas.

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