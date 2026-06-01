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Fran Fajardo explica por qué la hija de Anabel Pantoja podría tener un defensor judicial: "Pasaría a ocupar la condición de víctima"
Tras las conclusiones del informe forense, la jueza del caso de la hija de Anabel Pantoja podría designar un tutor para Alma. Un movimiento que podría cambiar el rumbo de todo.
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Cuatro días después de salir a la luz el informe forense del caso de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, un nuevo movimiento judicial podría cambiarlo todo. La jueza podría designar un defensor judicial para Alma, que vele exclusivamente por los intereses de la menor.
"Podría haber una colisión de intereses entre los investigados, que son los padres, y el interés del menor, que pasaría a ocupar la condición de víctima de un posible delito", afirma Fran Fajardo, periodista de Canarias 7 que firma la información. Según explica, es una figura bastante habitual, ya que los intereses del menor pueden llegar a ser contrarios a los de los investigados.
Según las conclusiones del informe forense, Alma sufrió un "zarandeo violento" que presuntamente habría ejercido su padre, David Rodríguez. Este se habría producido en el coche, cuando ambos esperaban a Anabel Pantoja, que se encontraba realizando unas compras en un centro comercial.
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Las conclusiones del informe forense y la posibilidad de que Alma sea representada por un defensor legal ponen a Anabel y a David contra las cuerdas. ¿Terminará la jueza tomando esta nueva medida?
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