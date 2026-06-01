La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"

"Que salvajada", así ha reaccionado la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso a las imágenes del empujón de un agente policial a una manifestante de la enseñanza pública en Valencia, el cual considera "gratuito". En esas imágenes, se puede ver cómo la docente iba caminando por la calzada cuando un agente la empuja "brutalmente" contra el suelo.

Los hechos sucedieron mientras los profesores y representantes sindicales de STEPV, CCOO y UGT se manifestaban en la Comunidad Valenciana por unas mejoras en su sector.

Cuando la profesora cae al suelo, se escucha a varias personas gritar "¿Eso es posible?" o "¡la has tirado!".

Asimismo, se aprecia con claridad cómo la mujer va caminando, luciendo una camiseta de la Marea Verde de la Enseñanza Pública, cargada con una mochila de tela, sin hacer ningún gesto violento.

Este asunto ha creado malestar y la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha anunciado que abrirá una investigación.

"Este policía es un cafre"

Iñako Díaz-Guerra, periodista y colaborador del programa, condena los hechos y señala directamente al Cuerpo policial: "En la Policía hay mucho cafre y este es uno de ellos". Asimismo, reclamaba su expulsión.

Por su parte, Cristóbal Soria, que describe a la Policía española como "la mejor de Europa con diferencia", confiesa sentir pena porque "energúmenos como este manchen la imagen del Cuerpo".

Todos los colaboradores han aplaudido la decisión de la mujer de denunciar la agresión, al tiempo que solicitaban la apertura de un expediente al agente de las imágenes.

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