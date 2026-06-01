Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Agresión

La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"

Un agente de la Policía propició un empujón a una mujer que participaba en la manifestación de la enseñanza pública valenciana. Los colaboradores de Más Espejo, sorprendidos con las imágenes, han condenado los actos.

Susanna Griso sorprendida por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

"Que salvajada", así ha reaccionado la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso a las imágenes del empujón de un agente policial a una manifestante de la enseñanza pública en Valencia, el cual considera "gratuito". En esas imágenes, se puede ver cómo la docente iba caminando por la calzada cuando un agente la empuja "brutalmente" contra el suelo.

Los hechos sucedieron mientras los profesores y representantes sindicales de STEPV, CCOO y UGT se manifestaban en la Comunidad Valenciana por unas mejoras en su sector.

Cuando la profesora cae al suelo, se escucha a varias personas gritar "¿Eso es posible?" o "¡la has tirado!".

Asimismo, se aprecia con claridad cómo la mujer va caminando, luciendo una camiseta de la Marea Verde de la Enseñanza Pública, cargada con una mochila de tela, sin hacer ningún gesto violento.

Este asunto ha creado malestar y la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha anunciado que abrirá una investigación.

"Este policía es un cafre"

Iñako Díaz-Guerra, periodista y colaborador del programa, condena los hechos y señala directamente al Cuerpo policial: "En la Policía hay mucho cafre y este es uno de ellos". Asimismo, reclamaba su expulsión.

Por su parte, Cristóbal Soria, que describe a la Policía española como "la mejor de Europa con diferencia", confiesa sentir pena porque "energúmenos como este manchen la imagen del Cuerpo".

Todos los colaboradores han aplaudido la decisión de la mujer de denunciar la agresión, al tiempo que solicitaban la apertura de un expediente al agente de las imágenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

David Vigario, juicio David Sánchez

El periodista David Vigario revela el calvario de la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez: "Es posible que Hacienda también le acosara"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”

Silvia Salas

Silvia Salas estalla contra Bárbara Rey por su actitud ante la muerte de Frank Francés: "Le hizo cosas muy feas"

Susanna Griso sorprendida por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante

La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"

Silvia Salas
Hablamos con ella

Silvia Salas rompe a llorar tras la muerte de Frank Francés: "Sufro por mi hijo y porque se ha ido una persona buena"

Joan y Juana
Nos lo cuenta

El marido de Juana se quedó mudo de un día para otro: "Es muy traumático entrar hablando a un quirófano y salir sin voz"

La Reina Letizia y su comunicado contra el tabaco.
CASA REAL

Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores': "Me parecen campañas hipócritas"

Los colaboradores de Más Espejo analizan el comunicado de la Reina Letizia contra los derivados del tabaco. Las reacciones de todos ellos han sido variadas, aunque coinciden con el mensaje que lanza.

Orquesta
Lo vemos

La justicia avala que una orquesta no cobre tras una mala actuación: "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra"

El Centro Galego de Vitoria-Gasteiz contrató a la orquesta Ciudad de Vigo, que según ellos no dio un servicio adecuado. Tras denunciar que no les abonaron parte del pago, la justicia ha terminado dando la razón a la asociación.

Pepa

Pepa, la mujer de 85 años que denuncia el cierre de su centro de día: "Ahora estoy sola y estoy perdiendo la cabeza"

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Era frustrante”

Fran Fajardo

Fran Fajardo explica por qué la hija de Anabel Pantoja podría tener un defensor judicial: "Pasaría a ocupar la condición de víctima"

Publicidad