Habla la jefa de las cuidadoras de la tía Isabel, tras comenzar el juicio contra Luis Lorenzo: "Ella pidió ayuda en su momento"

Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, se sientan en el banquillo acusados de retención ilegal, estafa y maltrato a Isabel, la tía de Arancha. Esta falleció en 2021 a sus 85 años en extrañas circunstancias.

Según la familia y el entorno de Isabel, la pareja se la llevó contra su voluntad a vivir con ellos. Desde entonces, las cuidadoras denuncian que estaba desatendida y que era víctima de presunto maltrato.

"Estaba en unas condiciones bastantes desagradables", afirma Jacqueline, la jefa que gestiona al equipo de cuidadoras entre las que se encontraba la de tía Isabel, "es una situación penosa tener a una persona mayor en estas condiciones".

Jacqueline confiesa que la cuidadora de tía Isabel contaba que la mujer dormía en una cama estrecha, tenía heridas y moratones y no recibía una buena alimentación. "Tía Isabel llegó a pedir ayuda en su momento, diciendo que le estaban haciendo daño", señala Jacqueline. Entonces, la cuidadora le dejó un teléfono para llamar a un familiar, pero Arancha la regañó por ello cuando se enteró.

"Cuando me llegaron las quejas sobre el estado de la señora, empecé a mandar correos advirtiendo", desvela Jacqueline. Sin embargo, nunca creyó que el asunto llegaría tan lejos.

Durante los meses en los que Isabel vivía en casa de Luis y Arancha, se realizaron gastos sospechosos en su cuenta de miles de euros. Algo que califican de presunta estafa.

Tras la muerte de Isabel, su hermana pidió que le hicieran la autopsia antes de enterrarla, sospechando que su muerte no había sido accidental. Así, descubrieron gran cantidad de metales pesados en sangre.

Tanto Luis Lorenzo como Arancha Suárez Palomino sostienen que son inocentes y que no tuvieron nada que ver en la muerte de Isabel. Una versión que para gran parte del entorno de la fallecido no es real.

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